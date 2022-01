Apple Watch SE, nuovo minimo storico: l’offerta imperdibile di oggi

La super offerta di oggi di Amazon riguarda un prodotto molto richiesto e allo stesso tempo amato dagli utenti: stiamo parlando dell’Apple Watch SE, nella versione GPS con cassa da 44mm. Tra i due modelli lanciati dall’azienda di Cupertino è quello con lo schermo più grande. L’Apple Watch SE, come già fatto con gli smartphone, è la versione lowcost dell’orologio intelligente della mela morsicata. Lowcost, però, non vuol dire meno performante: a bordo ci sono tra le migliori componenti presenti sul mercato.

L’Apple Watch SE da 44mm lo troviamo oggi su Amazon a un prezzo di 299€ (per la prima volta sotto i 300€), con uno sconto del 12% su quello di listino. Per lo smartwatch Apple si tratta anche del minimo storico sulla piattaforma di e-commerce e di uno dei prezzo più bassi di tutto il web. Inoltre, c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero. Si tratta di una vera e propria offerta da cogliere al volo e il motivo è molto semplice: il wearable costa meno rispetto allo stesso modello con cassa da 40mm.

Apple Watch SE: le caratteristiche tecniche

Lo smartwatch ideale per coloro che sono alla ricerca di un dispositivo affidabile, potente, con un prezzo accettabile e con il marchio della mela morsicata. L’Apple Watch SE ha tutte le caratteristiche per essere uno dei migliori smartwatch top di gamma presenti in questo momento su Amazon, grazie soprattutto all’offerta disponibile oggi.

L’Apple Watch SE monta lo stesso ampio display Retina presente sull’Apple Watch 6, che garantisce la massima luminosità e ottimi colori, in ogni momento della giornata. Sotto la scocca è presente un nuovo processore due volte più veloce rispetto a quello dell’Apple Watch 3: non si avranno problemi di rallentamento mentre si utilizzano le proprie app preferite o mentre si fa allenamento. Massima libertà per quanto riguarda il quadrante: lo si potrà personalizzare scegliendone uno dei tanti disponibili.

Come tutti gli smartwatch, anche l’Apple Watch SE offre una vasta scelta per quanto riguarda l’attività fisica. Sono decine gli allenamenti supportati, così come gli sport presenti. Inoltre, l’orologio intelligente è anche impermeabile e lo si può utilizzare per il proprio allenamento in piscina (è in grado di riconoscere il numero di vasche e i metri nuotati). C’è anche il supporto ad Apple Fitness+, il servizio professionale creato da Apple.

Potevano mancare le funzionalità per il monitoraggio della salute? Certo che no. L’Apple Watch SE permette di controllare costantemente i battiti cardiaci, di ricevere un report dettagliato sul proprio sonno e anche di migliorare il proprio benessere psico-fisico. Le funzionalità di Apple Watch non finiscono qui: è possibile parlare con Siri in ogni momento, controllare le luci di casa e monitorare anche il ciclo.

Apple Watch SE in offerta: prezzo e caratteristiche

L’Apple Watch SE è disponibile su Amazon al prezzo più basso di sempre: oggi lo paghi 299€, con uno sconto del 12% su quello consigliato. Acquistandolo adesso risparmi 40€. Può sembrare uno sconto di poco valore, ma si tratta di un prodotto Apple che si svaluta molto lentamente e che solitamente è disponibile a prezzo pieno. Inoltre, c’è anche la possibilità di pagare a rate a tasso zero: 5 rate da 59,80€ al mese. Il prodotto viene spedito e venduto da Amazon.

