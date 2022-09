Apple Watch SE al minimo storico: la miglior offerta di oggi

Nel classico evento settembrino Apple ha tolto il velo alla nuova lineup che ci farà compagnia in questo fine di 2022 e per tutto il prossimo anno. A catturare l’occhio, come sempre, sono stati i nuovi iPhone 14, in tutte le loro salse e in tutte le loro versioni. Ma c’è stato anche un altro dispositivo molto interessante e che è passato un po’ sottotraccia. Stiamo parlando della nuova generazione di Apple Watch SE, la versione lowcost dello smartwatch dell’azienda di Cupertino. Il nome non cambia, ma tutto il resto sì. Nuovo design, nuovi materiali con un occhio di riguardo alla sostenibilità e soprattutto nuovi sensori per monitorare ancora più efficacemente il proprio stato di salute e l’attività fisica.

A poco più di due settimane dall’uscita ufficiale sul mercato, oggi troviamo l’Apple Watch SE nella versione da 40mm (quella più piccolina) e con GPS + Cellular (può connettersi a internet senza il supporto dello smartwatch) al prezzo più basso di sempre grazie allo sconto del 14%. Rispetto al prezzo di listino il risparmio è di ben 50€, un’ottima cifra per uno smartwatch appena uscito sul mercato. E come capita per tutti i dispositivi Apple c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero. L’offerta non ha una data di scadenza e potrebbe terminare da un momento all’altro, quindi bisogna approfittarne subito.

Apple Watch SE: la scheda tecnica

Il nome è rimasto lo stesso, ma per il resto Apple ha apportato più di qualche cambiamento al suo smartwatch lowcost. In primis è cambiato il design e i materiali, con un occhio di riguardo all’ambiente. Il retro della cassa è stato riprogettato completamente ed è realizzato con acciaio riciclato al 100%. Il display come sempre assicura ottimi colori e una luminosità molto elevata che permette di leggerlo chiaramente anche sotto la luce del sole. Il quadrante può essere personalizzato scegliendo uno dei tanti disponibili gratuitamente.

Le novità più importanti, però, le troviamo sotto la scocca, grazie a sensori di nuova generazione che permettono di tenere sotto controllo tantissimi parametri differenti. Per chi vuole monitorare il proprio stato di salute c’è la frequenza cardiaca in tempo reale ventiquattro ore su ventiquattro. L’Apple Watch SE è anche in grado di monitorare il tuo riposo notturno, con un report completo sulle varie fasi del sonno, e il tuo stato di benessere mentale, con degli esercizi ad hoc per diminuire lo stress. Per gli amanti dello sport ci sono tantissimi sport supportati e sono stati introdotti anche gli allenamenti personalizzati. Inoltre, è possibile installare delle app ad hoc disponibili sull’App Store.

Le funzionalità disponibili sul nuovo Apple Watch SE non finiscono qui. Troviamo l’app Wallet dove salvare le carte d’imbarco e le proprie carte di credito per pagare velocemente la spesa al supermercato. C’è l’immancabile Siri con le sue risposte alle nostre domande e poi c’è un’app che misura il rumore ambientale e ci avvisa se supera i limiti consentiti per il nostro udito e anche l’app per monitorare il ciclo.

Apple Watch SE in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Oggi troviamo l’Apple Watch SE di nuova generazione in offerta su Amazon a un prezzo di 309€, con uno sconto del 14% che fa risparmiare 50€ su quello di listino. Può sembrare uno sconto di poco conto, ma si tratta di un dispositivo uscito sul mercato da circa due settimane. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero: 5 rate da 61,80€ al mese. La vendita e la spedizione sono curati direttamente da Amazon e per la consegna bisogna aspettare pochissimi giorni.

Apple Watch SE