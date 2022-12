Apple Watch SE: il prezzo su Amazon è crollato

Apple Watch SE è lo smartwatch economico di Apple, l’orologio smart tramite cui è possibile comprare un prodotto Apple spendendo poco ed entrare, così, nell’ecosistema della mela morsicata. E’ arrivato alla sua seconda generazione, ma chi vuole fare un affare dovrebbe cercare la prima, su Amazon, dove è al momento possibile comprare Apple Watch SE 1 ad un prezzo veramente incredibile, grazie ad uno sconto del 24%.

Apple Watch SE – Connessione GPS + Cellular – Colore Mezzanotte (nero)

Apple Watch SE: caratteristiche tecniche

Dal design, ai materiali (alluminio, vetro zaffiro e ceramica) ogni elemento concorre a definire la maniacale precisione dello stile dello smartwatch Apple SE di prima generazione (2020).

Il SoC è l’Apple S5 abbinato a 1 GB di RAM e 32 GB di storage a cui si aggiunge il display, il classico Retina OLED tipico di Apple, che misura 1,78 pollici e ha una luminosità di picco di addirittura 1.000 nit. La cassa è da 44 millimetri e dunque adatta a polsi larghi.

L’Apple Wacth SE, come i fratelli maggiori, è stato progettato per seguirci anche in attività sportive all’aria aperta incluso il nuoto (in piscina o mare aperto), infatti resiste all’acqua fino a 50 metri di profondità.

La sensoristica include il rilevamento della frequenza cardiaca, con invio di notifiche in caso di anomalie nel battito (troppo alto o troppo basso), mentre l’app Sonno monitora la qualità del riposo.

Il modello di Apple Watch SE in offerta su Amazon è dotato della doppia connettività cellulare e Bluetooth, ha il GPS e il chip NFC, quindi è possibile pagare con Apple Pay.

Apple Watch SE: l’offerta Amazon

L’Apple Watch SE ha un prezzo di listino piuttosto elevato, come tutti i prodotti Apple: 379 euro. Per questo, quando capita l’occasione di uno sconto su Amazon, come nel caso dell’offerta in corso, bisogna approfittarne al volo: 289 euro (-24%, -90 euro).

