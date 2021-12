Apple Watch SE al prezzo più basso di sempre: la miglior offerta di oggi

Il successo dell’iPhone SE ha convinto Apple ad adottare la stessa strategia anche nel mondo degli smartwatch e ha lanciato l’Apple Watch SE, l’orologio intelligente lowcost accessibile a una platea più ampia di persone. Come accaduto negli ultimi giorni con vari prodotti della casa di Cupertino, anche l’Apple Watch SE è in offerta su Amazon in vista del Natale. E trattando di un prodotto Apple è un’occasione da non lasciarsi sfuggire.

Lo sconto non è altissimo (si aggira intorno al 5% con un risparmio sul prezzo consigliato di circa 20-30€), ma come ben sappiamo è difficile trovare offerte che riguardano orologi, smartphone e cuffie Apple. E quando capita bisogna essere veloci nell’approfittarne. Su Amazon troviamo in promozione diverse modelli di Apple Watch SE che si differenziano principalmente per la grandezza del quadrante e per la presenza o assenza della connettività. Inoltre, c’è anche la possibilità di acquistare l’Apple Watch SE a rate a tasso zero utilizzando il servizio offerto da Amazon. Se volevate acquistare un orologio intelligente Apple lowcost per Natale, oggi è il giorno giusto.

Apple Watch SE: caratteristiche tecniche

L’Apple Watch SE è una via di mezzo tra l’Apple Watch 6, con il quale condivide le dimensioni dello schermo, e l’Apple Watch 7, con il quale condivide alcune funzionalità e caratteristiche. Lo smartwatch Apple è un ottimo compagno nella vita di tutti i giorni: monitora la nostra salute e l’attività fisica, e ci fornisce tutti i dati di cui abbiamo bisogno. Ma non solo, è molto utile anche per il lavoro e ci aiuta a tenere sotto controllo la nostra agenda di appuntamenti.

Per il monitoraggio della salute c’è un sensore che fornisce in tempo reale la frequenza cardiaca e ci avvisa se c’è qualcosa di anomalo. L’app per il monitoraggio del sonno ci aiuta a capire se abbiamo riposato bene e ci fornisce anche degli aiuti per diminuire lo stress quotidiano. Per le donne c’è anche il monitoraggio del ciclo con un diario dove memorizzare tutte le date più importanti.

L’Apple Watch SE è anche uno smartwatch per l’attività fisica. È possibile monitorare tutti i propri progressi, gli allenamenti quotidiani e c’è il supporto a decine di sport, tra cui il nuoto (è impermeabile). Supporta anche il nuovo servizio di Apple Fitness+, un vero e proprio personal trainer al proprio braccio.

Apple Watch SE in offerta: prezzo e sconto

Su Amazon troviamo in offerta diverse versione dell’Apple Watch SE, a partire dal modello “base” con quadrante da 40mm e senza connettività. Per questo modello il prezzo è di 299€ con uno sconto del 3%. Per la versione da 44m il prezzo sale a 319€, ma anche lo sconto è più sostanzioso (6%, si risparmiano 20€ sul prezzo di listino).

Per la versione con connettività, l’unica in offerta è quella con quadrante da 44mm. In questo caso il prezzo è di 369€ con uno sconto del 5% (anche qui si risparmiano 20€ sul prezzo consigliato). Per tutti i modelli c’è la possibilità del pagamento a rate a tasso zero offerto direttamente da Amazon. Per utilizzare questo metodo basta sceglierlo nella pagina prodotto.

