Apple Watch Series 6: l'offerta su Amazon fa crollare il prezzo

Con al presentazione della nuova serie Apple Watch Series 8 in molti speravano di poter acquistare smartwatch delle serie precedenti di Apple a prezzi stracciati. Non sta andando proprio così perché la maggior parte dei prodotti Apple continuano a conservare il loro valore e, per di più, con l’ingresso in gamma di Apple Watch 8 e Ultra è uscito l’Apple Watch 6.

Ecco perché quando capita un offerta su Amazon che riguarda un singolo prodotto di una serie prestigiosa, in questo caso proprio l’Apple Watch Series 6, con cassa da 40 mm (per polsi piccoli) e con connettività completa, GPS e cellulare, è da prendere al volo.

Apple Watch Series 6: caratteristiche tecniche

Lo smartwatch Apple Watch Series 6 è un dispositivo da polso presentato nel 2020, ma che offre ancora oggi una serie di funzionalità ancora attuali. Negli ultimi anni, infatti, l’evoluzione degli smartwatch di Apple c’è stata, ma non è stata affatto veloce.

Il processore a bordo è l’oramai noto Apple S6, abbinato a 1 GB di RAM e 32 GB di memoria di archiviazione.

La cassa dell’Apple Watch 6 in offerta su Amazon è in acciaio da 40 mm, il display Always On (sempre acceso) è OLED Retina e con 1.000 nit di luminosità, quindi è molto ben visibile in pieno giorno, anche nelle giornate di sole.

Le funzioni di monitoraggio della salute includono, l’elettrocardiogramma, l’SpO2 (pulsossimetro per la rilevazione della percentuale di ossigeno nel sangue) e rilevamento delle fasi del sonno.

Ovviamente sono incluse le modalità di allenamento con i servizi in abbonamento a Apple Fitness+ e ricordiamo che Apple Watch Series 6 si può usare anche durante l’allenamento in piscina o in acque aperte poiché resistente all’acqua fino a 50 metri (anche se non adatto a immersioni subacquee) e che per questo, tra tante altre attivitò sportive, puà monitorare anche il nuoto.

La connettività cellulare assicura il collegamento allo smartphone per ricevere chiamate, rispondere a telefonate (anche con i comandi vocali, tramite l’assistente vocale Siri). La batteria ha la capacità di 303 mAh.

Apple Watch Series 6: l’offerta Amazon

L’Apple Watch Serie 6 oggetto dell’offerta Amazon in corso ha la cassa in acciaio di 40 mm, connettività GPS e cellulare, cinturino in silicone nero, fu portato sul mercato italiano a un prezzo di listino di 739 euro ma che grazie all’offerta in coso su Amazon viene scontato portando il prezzo finale a 520 euro (-30%, – 219 euro).