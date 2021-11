Apple Watch Series 6, il prezzo è crollato

Il Black Friday è finito, il Cyber Monday pure, ma qualche offerta interessante sui dispositivi elettronici si trova ancora. Certi device, però, sono duri ad andare in sconto e questo è vero soprattutto per i prodotti Apple, sui quali è sempre difficile ottenere riduzioni di prezzo a tre cifre. Persino se il prodotto è Apple Watch Series 6, che ha già il successore Series 7.

Non è strano, d’altronde: Apple Watch 7 è certamente migliore del predecessore Apple Watch 6, ma non di molto e la richiesta del vecchio modello è ancora alta, così i prezzi non scendono facilmente. Chi compra Apple Watch 6 (su Amazon, perché sul sito Apple non è più disponibile), oggi spende meno e si porta a casa uno dei migliori smartwatch sul mercato, che ha ben poco da invidiare al suo successore. La differenza, infatti, è soprattutto nelle dimensioni della parte visibile dello schermo: nel 7 è superiore di circa il 20%. Per il resto i due dispositivi sono quasi indistinguibili l’uno dall’altro. Ben venga, allora, l’offerta in corso su uno specifico modello di fascia alta di Apple Watch 6: quasi 150 euro in meno.

Apple Watch Series 6: il modello in sconto

Il modello di Apple Watch Series 6 attualmente in sconto su Amazon è uno dei più prestigiosi: cassa in acciaio color oro, da 44 millimetri, cinturino in maglia milanese, versione GPS+Cellular.

Con questo orologio smart di Apple possiamo telefonare, mandare messaggi e usare Apple Maps anche senza toccare il telefono. Poi ci sono le classiche funzioni dell’Apple Watch di sesta generazione, come il sensore per il battito cardiaco (che fa pure l’elettrocardiogramma), la misurazione dell’ossigeno nel sangue (Sp02), il monitoraggio degli sport e del sonno.

In più, Apple Watch Series 6 è uno degli smartwatch più personalizzabili sul mercato, grazie ad una enorme quantità di quadranti disponibili tra i quali l’utente può certamente trovare quello che ritiene più comodo, per mostrare le informazioni che ritiene più importanti. Quadranti che, è giusto ricordarlo, possono essere condivisi anche con gli amici.

Apple Watch Series 6: l’offerta Amazon

Il modello base di Apple Watch Series 6 si compra (ormai solo su Amazon e altri shop online) con un prezzo di partenza di circa 560 euro. Ma questo non è affatto un modello base, visto che ha cassa e cinturino in acciaio, per di più un cinturino estremamente elegante.

Il prezzo di questo smartwatch Apple, di conseguenza, sarebbe di ben 839 euro, decisamente tanti, ma oggi è possibile pagarlo 691 euro (-148 euro, -18%). Chi sta cercando un Apple Watch di fascia alta, molto elegante, farebbe bene a considerare questa offerta anche perché, come abbiamo visto, è più unica che rara.

Apple Watch Series 6 – Modello 44 mm con cassa in acciaio e cinturino in maglia milanese