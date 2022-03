Apple Watch, l'offerta è imperdibile: prezzo al minimo storico

Che l’Apple Watch sia lo smartwatch più desiderato e acquistato sul mercato è cosa nota. L’indossabile di casa Apple, infatti, è per molti “lo" smartwatch, l’unico dispositivo che indosserebbero al proprio polso per monitorare attività fisica e stato di salute, ricevere e leggere notifiche di messaggi e posta elettronica e gestire decine e decine di altre funzioni grazie a un catalogo app in continua espansione.

Per questo motivo l’offerta top di oggi di Amazon sull’Apple Watch Series 6 (disponibile in rosso PRODUCT(RED), argento e oro rosa) è di quelle da non farsi sfuggire. Nonostante non si tratti dell’ultimo modello sfornato dai tecnici di Cupertino, è ancora uno dei wearable più apprezzati e performanti oggi disponibili. E grazie allo sconto del gigante del commercio elettronico è più conveniente che mai.

Apple Watch Series 6: funzionalità e caratteristiche

Lanciato nel settembre 2020, l’Apple Watch Series 6 in offerta su Amazon è il modello con cassa da 40 millimetri e dotato di GPS e connettività cellulare. Basterà così sottoscrivere un abbonamento con eSIM (ossia, con scheda SIM “virtuale") per avere un dispositivo completamente autonomo, senza necessità di continua sincronizzazione con l’iPhone. Di fatto, al polso avremo un mini-smartphone grazie al quale fare e ricevere chiamate, ottenere indicazioni stradali e navigare online in completa autonomia.

I punti di forza dell’Apple Watch 6 non finiscono ovviamente qui. Al di sotto del display Retina OLED always‑on con risoluzione 324×394 pixel troviamo il SoC S6 affiancato dal chip wireless W3 e il chip ultrabroadband U1. Questi ultimi due consentono di ottimizzare la connettività e minimizzare così l’impatto del GPS, della connettività LTE, del Wi-Fi e del Bluetooth sulla batteria dello smartwatch Apple. In questo modo, l’Apple Watch 6 è in grado di garantire un’autonomia estesa di 18 ore, più che sufficienti per arrivare a fine giornata senza grosse difficoltà.

I sensori per il monitoraggio dello stato di salute e dell’attività fisica consentono di avere sempre sotto controllo tutti i parametri vitali più importanti. Il sensore di battito cardiaco monitora costantemente l’andamento del nosto cuore e, all’occorrenza, consente di fare un elettrocardiogramma “mobile". Il sensore SpO2, invece, permette di misurare istantaneamente il livello di saturazione del sangue. Insomma, un medico personale “da polso" che può aiutare a riconoscere in anticipo eventuali segnali di allarme che il nostro corpo invia.

Apple Watch 6 in offerta su Amazon: sconto e prezzo

Gli Apple Watch Series 6 in offerta top su Amazon sono ben tre: due sono al minimo storico con un prezzo quasi dimezzato rispetto al listino; il terzo costa qualche decina di euro di più, con uno sconto ugualmente interessante. L’Apple Watch 6 PRODUCT(RED) con cinturino rosso e l’Apple Watch 6 con cinturino argento/bianco sono scontati del 37% rispetto al listino e costano 339 euro (risparmio di 200 euro); l’Apple Watch 6 con cinturino e cassa in alluminio color oro rosa costa invece 369 euro grazie allo sconto del 32% sul listino.

In tutti e tre i casi gli utenti Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai loro metodi di pagamento possono approfittare del pagamento rateale Amazon. Sarà così possibile pagare in cinque rate con interessi 0 e senza costi di istruttoria. L’Apple Watch Series 6 rosso e argento potranno essere così pagati in cinque rate mensili da 67,80 euro; l’Apple Watch Series 6 color oro rosa, invece, può essere pagato in cinque rate da 73,80 euro al mese.

Apple Watch Series 6 GPS+Cellular, cassa da 40 millimetri e cinturino rosso PRODUCT(RED)

Apple Watch Series 6 GPS+Cellular, cassa da 40 millimetri e cinturino argento/bianco

Apple Watch Series 6 GPS+Cellular, cassa da 40 millimetri e cinturino oro rosa