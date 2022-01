Apple Watch Series 7, nuovo minimo storico: sconto imperdibile

Per molti – la stragrande maggioranza delle persone, probabilmente – è “lo smartwatch", il modello che vorrebbero avere al polso a tutti i costi. Per questo, l’offerta di oggi sull’Apple Watch Series 7 è, per molti, irrinunciabile: grazie allo sconto di 40 euro il prezzo scende sotto i 400 euro, facendolo così diventare una delle offerte top di Amazon.

La versione scontata è quella con cassa da 41 millimetri: disponibile in cinque diverse colorazioni (Verde, Azzurro, Galassia, PRODUCT(RED) e Nero Mezzanotte), può essere abbinata a uno dei tanti cinturini che la casa di Cupertino ha realizzato per la nuova versione del Watch, rendendolo così ancora più personale ed esclusivo.

L’Apple Watch Series 7 non è ovviamente l’unica offerta degna di nota presente oggi su Amazon. Per scoprire in anticipo le migliori promozioni e i migliori sconti su smartphone, smartwatch, smart TV e molto altro ancora iscriviti al canale Telegram di Libero Tecnologia cliccando qui. Riceverai così le notifiche in tempo reale sui migliori prodotti in sconto su Amazon, risparmiando decine (o centinaia) di euro sul loro prezzo di listino.

Apple Watch 7: caratteristiche e funzionalità

Lanciato sul mercato nel settembre 2021, l’Apple Watch Series 7 presenta diverse novità rispetto alle versioni precedenti. La più evidente, ovviamente, è lo schermo: anche se il design è molto simile a quello degli anni passati (angoli stondati), il display ha dimensioni più generose, garantendo così una migliore visibilità in tutte le situazioni. Merito di bordi più sottili e della curvatura laterale che, a parità di dimensioni “lorde" identiche, permettono di avere un display più grande (quadrante da 41 millimetri e 45 millimetri). A proteggerlo troviamo un cristallo più spesso del 50% rispetto a quello montato dal Series 6: la nuova versione dell’Apple Watch è così più resistente a urti e cadute, con una certificazione IP6X che permette di utilizzarlo senza problemi anche in acqua.

Il Watch 7 è disponibile in cinque nuove colorazioni (Verde, Azzurro, Galassia, PRODUCT(RED) e Nero Mezzanotte) che vanno ad affiancarsi a quelle “usuali" (nero e grigio per intendersi). Si aggiungono poi nuovi cinturini (sia per tonalità sia per materiale), che permetteranno di personalizzare lo smartwatch e adattarlo al proprio stile o abbinarlo agli abiti che si indossano.

Sotto il display OLED trova spazio il nuovo SoC S7 dual-core, affiancato dal chip Wireless W3 e dal chip U1, progettati per migliorare l’esperienza d’uso in abbinamento con altri dispositivi della mela morsicata. Non mancano poi chip e sensori necessari per le funzioni sport e salute: il sensore di battito cardiaco consente di realizzare degli elettrocardiogrammi precisi e affidabili, mentre accelerometro, giroscopio e altri sensori di movimento consentono di monitorare automaticamente decine di modalità di allenamento (incluso il nuoto).

Ad alimentare il tutto troviamo una batteria migliorata, capace di assicurare un’autonomia di 18 ore e di ricaricarsi il 33% più in fretta che in passato.

Apple Watch 7 in offerta al minimo storico: sconto e prezzo

Come già accennato, l’Apple Watch Series 7 con cassa da 41 millimetri è oggi una delle offerte top di Amazon, con un prezzo che non è mai stato così basso. Merito di uno sconto di 40 euro sul listino che fa precipitare il prezzo al di sotto dei 400 euro. L0 smartwatch della mela morsicata può essere infatti acquistato a “soli" 399 euro, prezzo più basso mai raggiunto. Inoltre, in fase di completamento dell’ordine è possibile scegliere la modalità di pagamento rateale Amazon, che permette di acquistare l’Apple Watch Series 7 in cinque rate a interessi zero (rate mensili da 79,80 euro). Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Apple Watch Series 7 (GPS) con cassa da 41 mm Nero mezzanotte

Apple Watch Series 7 (GPS) con cassa da 41 mm PRODUCT(RED)

Apple Watch Series 7 (GPS) con cassa da 41 mm Azzurro

Apple Watch Series 7 (GPS) con cassa da 41 mm Verde

Apple Watch Series 7 (GPS) con cassa da 41 mm Galassia