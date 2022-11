Apple Watch Series 8, lo sconto è super: mai così conveniente

È stato lanciato appena due mesi fa, ma è già tra le migliori offerte di oggi su Amazon. Tra i grandi protagonisti dell’evento Far Out dello scorso settembre, l’Apple Watch Series 8 può essere acquistato con uno sconto che fa scendere il prezzo di diverse decine di euro.

Un destino decisamente insolito, dunque: raramente, infatti, i prodotti della Mela morsicata possono essere acquistati con un ribasso in doppia cifra. L’Apple Watch 8, con il suo carico di novità sia sul fronte dei sensori e delle altre componenti hardware sia su quello delle funzionalità smart, è infatti disponibile su Amazon ad un prezzo decisamente al di sotto della soglia dei 500 euro. E grazie al pagamento rateale Amazon, sarà possibile comprarlo a rate a interessi 0 e senza spese di istruttoria.

Apple Watch Series 8 con cassa in alluminio color Mezzanotte da 41 millimetri

Apple Watch 8 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

L’Apple Watch Series 8 rappresenta un deciso passo in avanti rispetto al modello precedente. Pur non presentando novità rivoluzionarie (soprattutto dal punto di vista dell’estetica e del designo), l’orologio smart della Casa di Cupertino affina e migliora quelle che sono da sempre le sue caratteristiche di forza.

All’interno della cassa in alluminio trovano spazio sensori ideali per monitorare lo stato di salute e il livello di attività fisica. Il nuovo sensore per la misurazione del livello di ossigenazione del sangue restituisce risultati più precisi che mai, mentre il sensore cardiaco aiuta a tenere sotto controllo il livello di stress del cuore. In caso di battiti troppo alti o bassi e in caso di anomalie, l’Apple Watch 8 invia delle notifiche all’utente, in modo che possa rivolgersi a uno specialista per ulteriori approfondimenti.

I sensori di movimento sono invece utilizzati dalla nuova app Fitness per proporti dei programmi di allenamento in linea con il tuo stato di forma fisica e gli obiettivi che ti sei prefissato. Potrai così tenere traccia di tutti i tuoi allenamenti, dei progressi fatti e dei punti deboli sui quali puoi ancora migliorare. Tutti i dati saranno poi perfettamente visibili anche sotto la luce diretta del sole grazie al display Retina always-on, caratterizzato da colori vividi e brillanti in qualunque condizione di luminosità esterna.

Sincronizzandolo con l’iPhone, infine, potrai gestire decine e decine di funzionalità senza dover tirare lo smartphone fuori dalle tasche. Potrai ascoltare la tua musica preferita e cambiare traccia ogni volta che vorrai; potrai rispondere a chiamate o messaggi in arrivo; potrai interagire con Siri e ricevere le indicazioni sul percorso da seguire.

Apple Watch 8 a rate su Amazon: prezzo e sconto

Grazie all’offerta top di oggi su Amazon, l’Apple Watch 8 può essere acquistato a un prezzo incredibile. Lo sconto del 10% fa scendere il prezzo a 459 euro, miglior prezzo web sino a oggi.

Gli iscritti ad Amazon Prime possono poi optare per il pagamento a rate a interessi 0 e senza spese di istruttoria. Sarà sufficiente scegliere questa modalità di pagamento prima di aggiungere il prodotto al carrello e poi seguire il normale flusso di acquisto: in questo modo l’Apple Watch 8 costa 91,80 euro al mese per cinque mesi.

