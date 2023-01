Apple Watch Ultra al minimo storico: sconto esagerato

Il mondo degli smartwatch è in continua evoluzione e l’ultima frontiera riguarda gli sportwatch che si adattano a qualsiasi situazione, anche quelle più estreme. Si tratta di wearable molto particolari, realizzati con materiali super resistenti che li rendono (quasi) indistruttibili. Di esempi in questi ultimi mesi ne abbiamo avuti diversi e non poteva di certo mancare Apple. L’azienda di Cupertino ha lanciato da pochissimi mesi l’Apple Watch Ultra, l’ultima novità che va ad arricchire la sua lineup di orologi smart.

L’aggettivo Ultra spiega bene le caratteristiche e funzionalità di questo dispositivo. Si tratta di uno sportwatch che resiste alle temperature estreme, alle cadute e anche all’acqua e rispetta gli standard militari USA. Un orologio veramente unico nel suo genere e che oggi troviamo in super promo al prezzo più basso di sempre e al miglior prezzo web. Il merito è dello sconto dell’11% che permette di risparmiare più di 110€. Una vera super promo per quello che è ritenuto uno dei migliori smartwatch disponibili sul mercato. Un’offerta che potrebbe terminare da un momento all’altro e che vi consigliamo di approfittare subito.

Apple Watch Ultra

Apple Watch Ultra: la scheda tecnica e le funzionalità

Uno smartwatch che ha molto da raccontare e che offre innumerevoli funzionalità pensate per gli amanti dell’avventura. L’Apple Watch Ultra è realizzato con materiali premium che ne assicurano la resistenza: cassa in titanio, vetro a protezione dello schermo in cristallo zaffiro. L’utilizzo di questi materiali rende lo smartwatch resistente all’acqua fino a 10 metri, alla polvere, agli urti e alla cadute e ha ricevuto anche la certificazione di grado militare MIL-STD 810H. Lo schermo è il più grande e luminoso mai montato su un Apple Watch ed è possibile personalizzarlo scegliendo tra diversi quadranti. Oltre alla classica Digital Crown è presente anche un tasto Azione che si rivela utilissimo durante le escursioni.

Le funzionalità sono l’elemento che rende unico l’Apple Watch Ultra. È sempre pronto all’azione e offre il massimo supporto all’utente. Oltre a un sistema di geolocalizzazione super preciso e alla possibilità di segnare dei waypoint nell’app Bussola, l’orologio smart ha tante app dedicate agli allenamenti e alle attività fisiche che monitorano tantissimi dati differenti, alcuni dei quali anche di livello professionale. Lo stesso vale per il monitoraggio della salute, con diversi parametri importanti che vengono aggiornati in tempo reale per avere tutto sotto controllo.

L’Apple Watch Ultra è un dispositivo standalone che non ha bisogno del supporto dello smartwatch per scaricare app o per effettuare chiamate. Grazie al modulo LTE si può connettere alla rete dati e supportarti in ogni istante. Sono presenti tre microfoni in array che permettono di effettuare chiamate perfette in qualsiasi situazione. E si può chiedere anche l’aiuto di Siri. E se siamo in pericolo, è possibile azionare una sirena che richiama l’attenzione delle persone vicino a noi.

Apple ha realizzato tre diversi cinturini per il suo smartwatch ultra-top. Ogni cinturino si adatta a diverse situazioni e sono realizzati tutti con molta cura. Miglioramenti anche per quanto riguarda l’autonomia: impostando il risparmio energetico lo si può utilizzare fino a un massimo di 5 giorni.

Apple Watch Ultra in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Uno smartwatch Ultra in tutti i sensi, anche nel prezzo. Oggi troviamo l’Apple Watch Ultra in offerta a un prezzo di 899€ e per la prima volta scende sotto la soglia dei 900€. Lo sconto è dell’11% e si risparmiano 110€. Può sembrare uno sconto basso, ma l’Apple Watch Ultra è un dispositivo anche più esclusivo dell’iPhone 14 e il prezzo scende molto lentamente. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero: 5 rate da 179,80€ al mese. Per effettuare il reso gratuito si hanno a disposizione 30 giorni di tempo.

Apple Watch Ultra

