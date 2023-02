Ariete, le friggitrici ad aria mai così convenienti: prezzo imbattibile

Capire come mai sono rapidamente diventate uno degli elettrodomestici preferiti degli italiani non è affatto difficile. Le friggitrici ad aria permettono infatti di cucinare in fretta e senza grattacapi praticamente qualunque ingrediente, dalla carne alle verdure, passando per i dolci.

Le friggitrici senza olio Ariete della serie Airy Fryer sono ideali per preparare in maniera facile e veloce pietanze per tutta la famiglia (e non solo). A seconda della "taglia" che si sceglie, infatti, sarà possibile preparare pranzi o cene anche per comitive piuttosto numerose. La Airy Fryer XXL, oggi tra le migliori offerte di Amazon con uno sconto che fa scendere il prezzo sotto i 100 euro, ad esempio, è perfetta per cucinare fino a 2,5 kg di patatine fritte in una sola volta. Insomma, friggitrici ad aria versatili ed estremamente valide.

Ariete Airy Fryer scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Il segreto delle friggitrici senza olio Ariete Airy Fryer sta nell’esclusiva tecnologia di circolazione dell’aria calda all’interno del cestello che permette di cuocere velocemente qualunque ingrediente. I risultati saranno ottimi: le pietanze saranno dorate e croccanti all’esterno e morbide e saporite all’interno: una vera e propria goduria per il palato.

La Airy Fryer XXL, poi, consente di preparare pranzi e cene per l’intera famiglia in maniera facile. L’ampio cestello da 5,5 litri può ospitare una grande quantità di ingredienti – fino a 2,5 kg di patatine in un solo colpo, ad esempio – e grazie ai 7 programmi di cottura preimpostati non farai fatica a scoprire quale sia la temperatura perfetta per preparare l’arrosto o cuocere i dolci.

La Airy Fryer Mini, oltre ad avere un cestello più piccolo – da 2 litri – non è dotata del pannello con schermo LED grazie al quale scegliere i programmi di cottura. Ciò, però, non vuol dire che sia più difficile da utilizzare. Anzi: le due manopole nella parte superiore permettono di scegliere tempo di cottura e temperatura in maniera estremamente intuitiva: una volta impostati i valori, non resterà altro che attendere la fine e mangiare la propria pietanza fragrante e dorata.

Ariete, friggitrici ad aria in offerta su Amazon: sconto e prezzo finale

Comprare le friggitrici senza olio Ariete della serie Airy Fryer non è mai stato così conveniente come oggi. Merito degli sconti top disponibili su Amazon, che fanno scendere il prezzo al punto più basso di sempre sulla piattaforma di commercio elettronico per eccellenza.

La Ariete Airy Fryer XXL è scontata del 25% e costa appena 89,99 euro: un prezzo decisamente interessante per una friggitrice ad aria versatile e facile da utilizzare. Ancora più interessante, se possibile, l’offerta sulla Airy Fryer Mini. In questo caso lo sconto sale al 37% del prezzo e costa appena 40,60 euro.

