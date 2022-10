Ariete Airy fryer, friggitrice ad aria mai così conveniente: offerta top

Le friggitrici ad aria sono diventate ormai una presenza fissa nella cucina di milioni e milioni di italiani. Questi piccoli elettrodomestici permettono di preparare pietanze buonissime utilizzando pochissimo olio e in un lasso di tempo brevissimo. Pochi sanno, però, che di fatto si tratta di "normalissimi" forni ventilati.

Per questo motivo, la forma della friggitrice ad aria Ariete Airy fryer Oven non deve stupire: anche se somiglia in tutto e per tutto a un piccolo forno si tratta di una friggitrice senza olio. Anzi, rispetto alle altre friggitrici ad aria, quella dell’ariete in offerta su Amazon ha una capienza maggiore. Il cestello può essere utilizzata per preparare pietanze fino a 8 persone. E grazie allo sconto top di oggi su Amazon, la Ariete Airy fryer Oven costa pochissimo: un’offerta da non lasciarsi scappare.

Friggitrice ad aria Ariete Airy fryer Oven scheda tecnica: caratteristiche e prezzo

La Ariete Airy fryer Oven è la friggitrice ad aria perfetta per famiglie allargate o per grandi gruppi di amici. Il cestello da 11 litri è dotato di tre griglie sovrapposte grazie alle quali preparare pietanze differenti in contemporanea. A differenza delle altre friggitrici senza olio, dunque, è decisamente più versatile e funzionale: permette di preparare un pranzo o una cena completa in un colpo solo.

Grazie all’esclusivo sistema di cottura ad alta temperatura – arriva fino a 200 gradi centigradi – permette di cuocere senza fare fumo né produrre cattivi odori. Grazie alla funzione girarrosto sarà poi possibile preparare un pollo allo spiedo degno della migliore rosticceria della vostra città. La funzione essiccatore permette poi di disidratare a casa frutta, verdura, funghi e carne. Un elettrodomestico completo e versatile, dunque, che vi permetterà di dare libero sfogo alla vostra fantasia culinaria.

La forma, inoltre, permette di utilizzare la friggitrice senza olio Ariete Airy fryer Oven anche per altre tipologie di cotture. Ad esempio, la friggitrice ad aria in offerta su Amazon può essere utilizzata anche per cuocere torte, muffin, dolci e altri lievitati. Sarà sufficiente scegliere uno dei programmi esistenti e seguire le istruzioni di cottura: sarà così possibile preparare i propri dolci preferiti anche in meno di 15 minuti.

Friggitrice ad aria costa un terzo: offerta e prezzo

Grazie all’offerta top di oggi su Amazon, la friggitrice ad aria dello storico marchio italiano è convenientissima. Lo sconto del 31% fa infatti scendere il prezzo a uno dei livelli più bassi mai toccati sinora sulla piattaforma di commercio elettronico per eccellenza. Acquistandola oggi la si pagherà 103,99 euro, con un risparmio sul listino di 50 euro.

