Il campanello smart di Arlo costa la metà: offerta incredibile

Al Black Friday mancano ancora un paio di settimane, ma per questo mese di novembre Amazon ha in serbo tantissime offerte con sconti veramente eccezionali che permettono di risparmiare centinaia di euro su diversi prodotti tecnologici. Oggi è il turno di un dispositivo che negli ultimi mesi sta prendendo sempre più piede nelle abitazioni degli italiani. Stiamo parlando dei campanelli smart, dispositivi di sicurezza che permettono di controllare cosa sta avvenendo al di fuori della propria abitazione e di essere avvertiti in tempo reale se qualcuno sta suonando alla porta. Anche tra i campanelli smart troviamo diverse fasce di prezzo e tra i top di gamma c’è sicuramente l’Arlo Video Doorbell, dispositivo con funzionalità avanzatissime e che assicura immagini con una qualità molto elevata.

La notizia più importante di oggi, però, riguarda il prezzo. Infatti, lo troviamo con uno sconto eccezionale del 50% e al prezzo più basso di sempre, inferiore anche a quello del Prime Day. Si tratta anche del migliore prezzo web per quello che a tutti gli effetti è uno dei campanelli top disponibili sul mercato. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione direttamente da Amazon. L’offerta non ha una data di scadenza e per questo motivo vi consigliamo di approfittarne subito.

Arlo Video Doorbell: la scheda tecnica

Quando si parla di dispositivi per la sicurezza domestica, Arlo è un punto di riferimento nel settore. Le videocamere sono tra le più apprezzate e lo stesso vale per questo campanello smart Arlo Video Doorbell. Il dispositivo fonde il meglio delle telecamere smart (le riprese in altissima definizione) con il meglio della smart home (la possibilità di ricevere le notifiche in tempo reale sullo smartphone e di monitorare tutto da remoto).

L’Arlo Video Doorbell ha caratteristiche e funzionalità molto interessanti. Partiamo da quella più importante: la qualità delle riprese. Il campanello smart ha una telecamera che registra in altissima definizione (1080p) e che supporta l’HDR per immagini ancora più nitide. L’angolo di visualizzazione è di 180 gradi e il rapporto d’aspetto è di 1:1. Non manca la visione notturna che permette di controllare la situazione anche di notte.

Anche le funzionalità smart sono molto interessanti. Quando una persona suona il campanello, parte automaticamente una chiamata verso il proprio smartphone, in modo da poter dialogare con la persona che ha suonato (supporta l’audio bidirezionale). Inoltre, è possibile impostare delle risposte automatiche nel caso in cui non si è in casa. Se, invece, la telecamera intercetta movimenti sospetti, si viene immediatamente avvertiti tramite una notifica sull’app.

L’installazione del campanello smart è molto semplice: lo si può sostituire al campanello già esistente per avere un’alimentazione continua. In alternativa lo si può posizionare di fianco alla porta e utilizzare la batteria ricaricabile. Per configurarlo con la rete Wi-Fi di casa basta seguire la procedura guidata disponibile sull’app dello smartphone.

Acquistando oggi il campanello smart, si ha anche un abbonamento di 90 giorni al servizio premium Arlo Secure che permette di effettuare il backup sicuro sul cloud.

Arlo Video Doorbell in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Oggi troviamo in offerta il campanello smart Arlo Video Doorbell a un prezzo di 99,99€, con uno sconto del 50% sul prezzo di listino. Per il dispositivo intelligente si tratta della prima volta sotto la soglia dei 100€ e logicamente del minimo storico su Amazon. Lo si può pagare anche in cinque rate da 20€ (al mese): il servizio lo si può attivare direttamente nella pagina prodotto. Il campanello è già disponibile in magazzino e la consegna avviene in tempi brevissimi. Un’offerta da non lasciarsi sfuggire.

