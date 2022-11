Arlo Video Doorbell, il prezzo è crollato su Amazon: costa pochissimo

Ci sono offerte uniche che capitano poche volte durante l’anno. E quelle poche volte che si trovano disponibili, bisogna approfittarne subito, prima che le scorte terminino. Ed è proprio quello che sta accadendo oggi con il campanello smart Arlo Video Doorbell che troviamo in offerta su Amazon con uno sconto di ben il 70%. Un’offerta sensazionale che prosegue anche dopo il Black Friday e che in questo preciso istante è una delle migliori disponibili sul sito di e-commerce. Uno sconto del 70% che fa risparmiare ben 140€ sul prezzo di listino e fa scendere il prezzo a livelli bassissimi. Un’occasione unica per rendere la propria abitazione ancora più smart.

Il campanello smart di Arlo è la scelta ideale per migliorare la sicurezza della propria abitazione. Grazie alla telecamera integrata è possibile controllare in ogni momento se qualcuno si sta avvicinando alla propria abitazione e nel caso di movimenti sospetti si viene immediatamente avvertiti. Se qualcuno suona alla porta, si viene immediatamente avvertiti sullo smartphone. E la telecamera assicura anche un’ottima visione notturna. Difficile chiedere di più a un dispositivo di questo genere e che oggi costa così poco.

Arlo Video Doorbell: le caratteristiche e le funzionalità

Facile da installare e da configurare, resiste agli agenti atmosferici e migliora la sicurezza della propria abitazione. Difficile chiedere di più a un campanello smart nel 2022, soprattutto se lo troviamo scontato del 70%.

L’Arlo Video Doorbell è un campanello intelligente con caratteristiche top. Troviamo tutto quello che si cerca solitamente in un dispositivo di questo genere. La telecamera integrata assicura una visione in altissima definizione con un angolo di visione di 180 gradi, in modo da controllare tutto quello che accade intorno alla propria abitazione. Inoltre, i sensori di movimento integrati ti inviano delle notifiche se notano qualche movimento sospetto nelle vicinanze. Ed è disponibile anche la visione notturna e l’audio bidirezionale, in modo da parlare direttamente con la persona che suona alla porta.

Tramite l’app è possibile impostare anche delle risposte pre-registrate se siamo occupati in chiamate di lavoro, oppure rispondere direttamente dallo smartphone tramite una videochiamata. È integrata anche una sirena di allarme che comincia a suonare nel caso in cui nota qualche movimento sospetto o qualcuno prova a scassinare l’abitazione.

Il campanello può essere posizionato direttamente al posto di quello precedente e utilizzare lo stesso sistema di cablaggio. In questo modo si ha la sicurezza che sia attivo ventiquattro ore su ventiquattro. Una volta completata l’installazione, lo si può collegare alla rete Wi-Fi dell’abitazione: bastano pochissimi minuti. Inoltre, acquistando oggi il campanello smart si ha accesso per 90 giorni al servizio a pagamento Arlo Secure che permette di sbloccare funzionalità extra del dispositivo, come ad esempio il salvataggio delle immagini sul cloud.

Arlo Video Dootbell in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Offerta sensazionale per il campanello smart Arlo Video Doorbell: oggi lo troviamo su Amazon a un prezzo di 59,99€. Il merito è dello sconto del 70% che fa risparmiare ben 140€ sul prezzo consigliato. Inutile dire che si tratta del minimo storico e anche del miglior prezzo web. L’offerta ha una durata limitata e potrebbe anche finire in anticipo in caso di esaurimento delle scorte. Per questo vi consigliamo di approfittarne il prima possibile. Il dispositivo viene venduto e spedito direttamente da Amazon e la consegna avviene nel giro di pochissimi giorni. Il periodo di reso è stato prolungato fino al 31 gennaio 2023.

