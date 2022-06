Arlo Video Doorbell in offerta a metà prezzo: lo sconto è esagerato

I campanelli smart sono l’ultima frontiera in fatto di domotica e sicurezza della propria abitazione. Dopo le telecamere per l’interno e per l’esterno, ora anche i campanelli diventano intelligenti e si vanno a integrare alla perfezione con la smart home. Da oramai alcuni anni vediamo sul mercato nuovi videocitofoni smart sempre più avanzati e che offrono funzionalità uniche. Una delle aziende che ha investito in questo settore è sicuramente Arlo, che negli anni ha lanciato prodotti top di gamma che migliorano enormemente la sicurezza della propria abitazione. Per poterlo acquistare venduto e spedito direttamente da Amazon, bisogna cliccare qui. I tempi di consegna potrebbero essere anche più rapidi rispetto a quelli segnalati dalla pagina prodotto. Acquistandolo adesso si blocca il super prezzo.

E oggi troviamo il campanello smart Arlo Video Doorbell in offerta con uno sconto esagerato e con il miglior prezzo web. Grazie allo sconto del 56%, infatti, lo si paga meno della metà e si risparmiano più di 100€. Un’offerta davvero unica e da prendere al volo: per un dispositivo Arlo si tratta di uno sconto mai visto prima. Questo dispositivo è un vero top di gamma con a bordo tutte le migliori tecnologie del momento e assicura una copertura di 180 gradi con proporzione 1:1, in modo da coprire uno spazio ancora più grande. E ha anche una sirena integrata per dissuadere eventuali malintenzionati dall’entrare nella vostra abitazione. L’offerta non ha una durata, quindi vi consigliamo di approfittarne il prima possibile.

Arlo Video Doorbell: caratteristiche e funzionalità

Tra i videocitofoni smart disponibili sul mercato, l’Arlo Video Doorbell è sicuramente uno dei migliori. Ha tutte le caratteristiche e le funzionalità che si richiedono a un dispositivo di questo genere.

Partiamo dalla telecamera integrata che assicura immagini in alta definizione a 1080p. Il sensore fotografico copre un angolo di visione di 180 gradi e offre immagini con rapporto d’aspetto di 1:1, in modo da coprire uno spazio ancora più grande. In questo modo puoi capire chi si sta avvicinando alla porta d’ingresso e vedere se si tratta di un malintenzionato o semplicemente del corriere che deve lasciare un pacco. Ogni volta che qualcuno suona alla porta, parte in automatico una chiamata verso il proprio smartphone e se non siamo in casa si può rispondere anche da remoto grazie all’audio bidirezionale. In alternativa è possibile impostare delle risposte automatiche. Il videocitofono utilizza un sistema di rilevamento intelligente degli oggetti ed è in grado di riconoscere persone, pacchi, veicoli o animali che entrano nel campo visivo della telecamera.

Il campanello smart Arlo Video Doorbell svolge anche una funzione di deterrenza. Ogni volta che nota qualche movimento anomalo, ci invia una notifica sull’app dello smartphone, in modo che possiamo controllare cosa sta accadendo. Integra anche una sirena di allarme che possiamo attivare da remoto o far scattare ogni volta che accade un particolare evento. Il videocitofono intelligente funziona attraverso i cavi della corrente elettrica e lo possiamo montare anche al posto del campanello già esistente.

Arlo Video Doorbell in offerta: prezzo e sconto

Il videocitofono smart Arlo Video Doorbell lo troviamo disponibile su Amazon a un prezzo di 87,17€, con un mega sconto di ben il 56%. Acquistandolo oggi, oltre ad approfittare del minimo storico e del miglior prezzo web, si risparmiano anche più di 110€ sul prezzo di listino. Insomma, una super offerta da non farsi scappare. Il dispositivo per la smart home viene venduto e spedito direttamente da Amazon e la consegna avviene in tempi brevi. Ci sono anche 30 giorni di tempo per testarlo e poi eventualmente fare il reso.

Non tenete in considerazione il prezzo del banner, ma cliccate sul link presente nel primo paragrafo che vi aprirà direttamente la pagina Amazon.

Arlo Videoo Doorbell