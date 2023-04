Samsung: l'asciugatrice smart in sconto costa quasi la metà

Le asciugatrici sono oggi considerate da molti un lusso, perché hanno un prezzo elevato e, a differenza delle lavatrici, se ne può fare a meno. Ma con i ritmi lavorativi di oggi la valutazione su questi elettrodomestici sta gradualmente cambiando: sono sempre più utili perché ci fanno risparmiare molto tempo e molta fatica. In più, grazie ai sistemi a pompa di calore e all’ottimizzazione resa possibile dall’intelligenza artificiale, oggi le asciugatrici consumano anche molto meno che in passato. Resta la questione prezzo: le asciugratrici migliori costano molto. A questo, però, ci pensa Amazon con l’offerta in corso su Samsung AI Control Quick Dry.

Samsung AI Control Quick Dry – Asciugatrice smart WiFi – Classe A+++

Samsung AI Control Quick Dry : com’è fatta

Samsung AI Control Quick Dry è un’asciugatrice smart con connessione WiFi, con capacità di 8 Kg e a pompa di calore (classe energetica A+++). L’oblò,di colore nero, ha la porta reversibile (può essere aperto sia a sinistra che a destra) e ciò aiuta a posizionare l’asciugatrice anche in spazi ristretti.

Sulla parte anteriore c’è il pannello LED per impostare i comandi e le funzioni smart, ma l’asciugatrice può essere controllata anche da remoto con l’app, con la quale è possibile sia impostare i diversi cicli di asciugatura che monitorare il funzionamento. Le funzioni smart sono coordinate dall’intelligenza artificiale, che apprende le abitudini dell’utente e propone i programmi preferiti.

L’asciugatrice Samsung AI Control Quick Dry ha la tecnologia OptimalDry: tre sensori analizzano l’umidità e la temperatura all’interno del cestello, per regolare in modo ottimale il tempo di asciugatura. Altrimenti, è possibile impostare manualmente diversi tipi di asciugatura, dalla più rapida che dura 31 minuti (per 1 Kg di bucato) alla completa che dura 2 ore. In mezzo c’è l’ecoasciugatura rapida per tessuti misti (cotone e sintetici) da 81 minuti.

Con la funzione stiro facile, invece, i capi restano distesi mentre con l’asciugatura igienizzante è possibile eliminare batteri e acari anche da capi delicati. Inoltre con la tecnologia AirWash con getto di aria calda è possibile rinfrescare i capi senza procedere all’asciugatura. Infine, il filtro è di tipo 2 in 1 e grazie al sistema di alert sono segnalate le routine di pulizia.

Samsung AI Control Quick Dry: l’offerta Amazon

L’asciugatrice Samsung AI Control Quick Dry ha un prezzo di listino di 1.249 euro, decisamente alto ma si tratta di un modello di fascia alta e di un produttore top. Con l’offerta Amazon (venditore e spedizione terzi), però, il prezzo finale scende a 747,47 euro (-40%, -501,53 euro) e il giudizio finale cambia di parecchio: a questo prezzo va presa al volo.

