Asciugatrice Bosch, prezzo mai visto prima: va comprata oggi

L'asciugatrice Bosch Serie 4 è in offerta con uno sconto del 45% che fa risparmiare più di 400 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Scopri le caratteristiche.

Non sempre si ha abbastanza spazio a disposizione in casa per stendere il bucato e mettere ad asciugare i propri vestiti. In casi del genere la soluzione è solamente una: dotarsi di un’asciugatrice. Questo elettrodomestico è uno dei più desiderati degli ultimi anni e le sue vendite sono cresciute a dismisura. Non è un caso, quindi, che sul mercato si trovano sempre più modelli e sempre più offerte dedicate. Come quella che troviamo oggi su Amazon per l’asciugatrice Bosch Serie 6 disponibile con un ottimo sconto del 45% e risparmi più di 400 euro su quello di listino. E la puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

Un’asciugatrice a pompa di calore utilissima nella vita di tutti i giorni grazie al cestello da 8 chilogrammi. Hai a disposizione tanti programmi che si adattano alle diverse tipologie di bucato e proteggono la qualità dei tessuti. Puoi anche scegliere un programma rapido in 40 minuti, ideale per l’estate e un programma a mezzo carico per carichi ridotti. Classe di efficienza energetica A che ti fa risparmiare anche sulla bolletta della luce. Non farti scappare questo affare: potrebbe terminare da un momento all’altro.

Asciugatrice Bosch Serie 6

Asciugatrice Bosch Serie 4: prezzo, offerta e sconto Amazon

Prezzo speciale per l’asciugatrice Bosch Serie 6. Da oggi è disponibile su Amazon con uno sconto del 45% che fa crollare il prezzo a 539 euro, minimo storico di quest’ultimo periodo. Il risparmio netto supera i 400 euro e hai anche la possibilità di pagarla in 5 rate da 107,80 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Condizioni d’acquisto che non trovi su altri siti web.

Inoltre, hai la possibilità di aggiungere dei servizi extra riservati solo ai grande elettrodomestici. Ad esempio, puoi richiedere gratuitamente il ritiro con disinstallazione del vecchio elettrodomestico, oppure aggiungere 6 euro e ottenere anche il disimballaggio di quello nuovo. Con una spesa di 10 euro si ottieni l’installazione della nuova asciugatrice.

L’elettrodomestico Bosch è già pronto per essere spedito e la consegna viene effettuata nel giro di pochissimi giorni. Per il reso gratuito, invece, hai 14 giorni di tempo da quando ti arriva a casa.

Asciugatrice Bosch Serie 6: le caratteristiche e funzionalità

L’asciugatrice ideale per la tua abitazione. La Bosch Serie 6 ha tutto quello che richiedi a un elettrodomestico di questo genere: cestello capiente, silenziosità, risparmio sulla bolletta della corrente e tanti programmi tra cui scegliere che si adattano alle proprie necessità.

L’elettrodomestico Bosch si caratterizza per la funzione Auto Dry che riconosce in autonomia quando il bucato ha raggiunto il livello ideale di asciugatura. In questo modo evita qualsiasi spreco e non rovina i tessuti. Anche la manutenzione quotidiana è molto semplice: i filtri per la lanugine sono di facile pulizia e accessibilità in modo da mantenere l’asciugatrice efficiente nel tempo.

Scegliere il programma ideale per il proprio bucato è molto semplice: hai a disposizione tante modalità di asciugatura, ognuna con caratteristiche uniche. Non manca un programma per il lavaggio rapido in 40 minuti e un programma per il mezzo carico che ottimizza i tempi di asciugatura. Il cestello da 8 chilogrammi è progettato per non rovinare i tessuti. Chiudiamo con la classe di efficienza energetica A.

