Asus e Qualcomm insieme per uno smartphone potentissimo

Un club esclusivo dedicato ai fan di Snapdragon chiamato, per l’appunto, Snapdragon Insiders. Era stato annunciato da Qualcomm lo scorso marzo, e adesso passa in modo definitivo dalle intenzioni ai fatti: se finora l’adesione dava diritto ad accedere a suggerimenti e notizie in anteprima in tema Snapdragon, a breve gli iscritti potranno pure acquistare uno smartphone esclusivo.

Che sarà, neanche a dirlo, potentissimo. Lo Smartphone for Snapdragon Insiders, questo il suo nome, è realizzato da Asus ma concentra il meglio delle ultime tecnologie del leader mondiale Qualcomm, dal chip più potente per il 2021, lo Snapdragon 888, a ben 16 GB di memoria RAM LPDDR5 e 512 GB di spazio di archiviazione UFS 3.1 passando per un display ad altissima frequenza di aggiornamento, 144 Hz. E se le specifiche chiave sono certo importanti e difficili da trovare altrove, lo Smartphone for Snapdragon Insiders si distingue dalla concorrenza per ciò che sta a contorno, i classici dettagli che fanno la differenza.

Smartphone di Asus e Qualcomm, caratteristiche tecniche

Il reparto della connettività ad esempio è di quelli a cui è difficile muovere una critica: c’è il modem Snapdragon X60 che offre pieno supporto al 5G, tanto sub-6 che mmWawe (tecnologia quest’ultima che l’infrastruttura italiana ancora non supporta), ma pure alle tecnologie Qualcomm Signal Boost e Smart Transmit.

Da primo della classe anche il comparto audio di Smartphone for Snapdragon Insiders, che è tra i primi dispositivi al mondo a supportare Snapdragon Sound, un pacchetto di tecnologie audio sviluppate da Qualcomm capace di ottimizzare sia la riproduzione delle tracce (a 24 bit 96 kHz a bassissima latenza) che la registrazione (con HDR & 3D Audio Record), anche se naturalmente servono dei dispositivi Bluetooth che sappiano sfruttarle. Non tanti, per cui Qualcomm e Asus includono in condizione degli auricolari true wireless sviluppati da Master & Dynamic compatibili con tutto questo “ben di Dio".

L’attitudine audiofila dello Smartphone for Snapdragon Insiders è stata certificata dai tecnici di DxOMark, che oltre ad analizzare le fotocamere degli smartphone si occupa da qualche tempo di giudicarne le prestazioni sonore: lo smartphone di Qualcomm e Asus ha ricevuto 77 punti su 100, sufficienti ad ottenere la quarta posizione tra i migliori in assoluto. Bene la riproduzione dell’audio ma benissimo la registrazione, attività in cui ha ottenuto 81 punti ossia il massimo mai assegnato dai tecnici.

Un display come quello di Smartphone for Snapdragon Insiders, un AMOLED da ben 6,78 pollici con frequenza di aggiornamento di 144 Hz, non poteva che essere valorizzato, ancora una volta, dalle tecnologie sviluppate da Qualcomm: c’è il supporto alle tecnologie Qualcomm Game Quick Touch, la quale incrementa del 20% la velocità di reazione ai tocchi, ed il Variable Rate Shading o VRS, capace di migliorare del 30% le performance.

Pure sul fronte delle fotocamere Qualcomm e Asus hanno deciso di offrire il meglio dell’hardware, con due sensori su tre realizzati da Sony, il principale da 64 megapixel e l’ultra grandangolare da 12 MP, mentre il terzo è un teleobiettivo per gli zoom 3x, e l’ISP Qualcomm Spectra 580 che consente di registrare video fino ad 8K con zoom automatico gestito dall’intelligenza artificiale. Da 4.000 mAh la batteria con ricarica rapida Qualcomm Quick Charge 5 da 65 watt.

Smartphone di Asus e Qualcomm, prezzo e uscita

Lo Smartphone for Snapdragon Insiders di Qualcomm e Asus sarà disponibile da agosto 2021 al prezzo di 1.499 dollari. Tra i sette mercati selezionati per il momento non c’è l’Italia, ma non va escluso che in futuro possa essere commercializzato anche da noi.