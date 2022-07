Asus: il laptop premium è in super sconto

Per chi è alla ricerca di un laptop che possa supportare la maggior parte delle attività tipiche del computer di casa, un vero e proprio sostituto del desktop, la scelta è quasi obbligata: serve un computer di fascia almeno media, con uno schermo abbastanza grande e, purtroppo, bisogna prepararsi a spendere un po’. Per questo motivo è spesso conveniente guardare ai prodotti dei grandi marchi, come Asus che propone il VivoBook S15.

La serie VivoBook di Asus raggruppa i laptop di fascia medio-alta, con un rapporto qualità prezzo molto interessante a fronte di soluzioni tecniche di assoluto rilievo. Infatti la scheda tecnica, nel caso dell’Asus VivoBook S15, conta sul processore Intel Core i7 di undicesima generazione, su un display da 15 pollici con cornici sottili, sul peso contenuto (1,8 Kg) e su una batteria che assicura un’autonomia di lavoro abbastanza lunga. Il notebook Asus VivoBook S15 è oggi anche in offerta su Amazon con uno sconto del 26% che lo rende anche particolarmente interessante.

Laptop Asus VivoBook S15: caratteristiche tecniche

Lo chassis del laptop Asus VivoBook S15 è in alluminio, e ha un design piacevole e leggero. Il display da 15 pollici FHD NanoEdge è dotato di cornici sottili che alzano il rapporto schermo-corpo all’86%. Sulla parte anteriore in alto, all’interno del bordo della cornice è posto il notch che ospita una fotocamera HD 720p.

Il notebook è dotato anche della cerniera ErgoLift che serve ad assicurare che il display resti nell’angolatura desiderata a lungo e senza traballamenti, mentre la tastiera è retroilluminata.

Come anticipato, il processore a bordo del notebook Asus VivoBook S15 è l’Intel Core i7-1165G7 (undicesima generazione) con scheda grafica integrata Intel Iris Xe Graphics. Le memorie abbinate sono 8 GB di RAM e 512 GB di archiviazione su disco SSD.

Tra le connessioni, troviamo una porta USB 3.0, due porte USB 2.0, il WiFi e il Bluetooth. La batteria è abbastanza grande, da 50 Wh, con caricabatteria a 65 watt. L’autonoma, con un utilizzo medio, è di circa 10 ore.

Laptop Asus VivoBook S15: l’offerta Amazon

Il laptop Asus VivoBook S15 si propone come computer tuttofare, adatto per l’intrattenimento ma anche per il lavoro da casa, e con una buona autonomia della batteria, almeno fino a 8 ore.

Asus VivoBook S15 ha un prezzo di listino di 999 euro ma oggi, grazie all’offerta Amazon è possibile acquistarlo a 739 euro (-260 euro, – 26%).

Asus VivoBook S15 – Intel Core i7 undicesima generazione – Memoria 8/512 GB