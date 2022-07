Asus presenta Cetra True Wireless Pro: cuffiette con e senza filo

Le cuffiette true wireless sono comode e hanno un grande design, quelle cablate non hanno problemi di batteria, si sentono meglio e hanno latenza praticamente nulla, e avere capra e cavoli è impossibile: bisogna scegliere. O forse no, non bisogna più scegliere tra cuffie wireless e cuffie cablate perché Asus ha prodotto un modello di cuffiette con e senza filo, le Asus ROG Cetra True Wireless Pro.

L’idea alla base di questi dispositivi è fin troppo semplice: fai delle buone cuffiette wireless e poi aggiungi un cavo che si collega o scollega all’occorrenza, per trasformarle nell’altra categoria di prodotto. Asus, però, ha fatto anche di più perché con e senza cavo le Cetra True Wireless Pro sono due dispositivi molto diversi tra loro: cambia la tecnologia, cambiano le funzioni e cambia persino la qualità d’ascolto, oltre a cambiare, ovviamente, la latenza. Siamo realmente di fronte a due prodotti in uno, nati per i gamer ma come sempre accade ottimi anche per chi non gioca. Sconosciuto, al momento, il prezzo ma sappiamo già che non sarà altissimo, ma neanche bassissimo.

Cetra True Wireless Pro: caratteristiche tecniche

Le nuove Cetra True Wireless Pro in versione wireless Bluetooth utilizzano la nota e affidabile tecnologia Snapdragon Sound, che offre una connessione a bassa latenza (45 ms). Dispongono di riduzione attiva del rumore ANC, già vista su molti altri prodotti e, in generale, puntano soprattutto sulla comodità.

In modalità wireless le cuffie hanno un’autonomia dichiarata di 21 ore con l’ANC disattivato e di 13 ore con ANC attivato, naturalmente includendo la carica presente nella custodia di ricarica.

Ma quando le Asust ROG Cetra True Wireless Pro vengono collegate al filo (con connettore USB-C) le cose cambiano parecchio: si aggiunge infatti un DAC ESS Quad, cioè un convertitore del suono da digitale ad analogico di alta qualità, e un microfono con cancellazione intelligente del rumore di fondo, in grado di riconoscere ed eliminare (fino al 95%) oltre 500 milioni di rumori diversi: dal clic del mouse al suono della tastiera, passando per la voce umana.

Cetra True Wireless Pro: quanto costano

Asus non ha ufficializzato né data di lancio né prezzo finale delle ROG Cetra True Wireless Pro. Sappiamo, però, quanto costano le Asus ROG Cetra True Wireless (non Pro), già lanciate sul mercato a inizio giugno.

Queste cuffiette true wireless hanno le stesse caratteristiche delle Pro, a parte la mancanza della sezione cablata e una custodia di ricarica diversa, e costano 129,99 euro, anche in Italia. Quindi possiamo ipotizzare un prezzo di circa 150-170 euro per le Asus ROG Cetra True Wireless Pro.