Asus ROG Cetra: ecco le nuove cuffiette per il gaming

Fedele alla sua storia e rispettosa del suo pubblico di riferimento, cioè i gamer incalliti e i videogiocatori di professione, Asus ROG (sigla che sta proprio per Republic of Gamers) ha presentato il suo ultimo prodotto: Cetra, le cuffiette wireless dedicate ai videogiocatori. Dalla scheda tecnica, però, intuiamo che potrebbero tornar comode anche a chi non gioca.

I prodotti Asus ROG, mediamente, sono di fascia medio-alta: buona qualità, materiali robusti (perché i veri gamer picchiano duro) e prezzi competitivi ma non bassissimi. Queste Asus ROG Cetra sembrano rientrare proprio in questa filosofia, con le ultime tecnologie disponibili, un design e una realizzazione molto curati e un prezzo buono ma che non fa gridare al miracolo. In più, rispetto alle cuffiette “normali“, queste hanno in più una caratteristica fondamentale per i videogiochi: una latenza bassissima, cioè un tempo di risposta minimo che, nelle partite ai videogiochi più complessi e concitati, può fare la differenza tra sentire in tempo un proiettile in arrivo e restare stecchiti.

Asus ROG Cetra: caratteristiche tecniche

Asus non specifica a quanto ammonti il valore della latenza in millisecondi e si limita a dichiarare che è molto bassa “per garantire un’eccellente livello di sincronizzazione tra l’azione sullo schermo e l’audio in-game" e per offrire “flussi audio lag-free“. La latenza, dice ancora Asus, si avvicina molto a quella degli auricolari cablati (cioè zero).

Sulle Asus ROG Cetra non manca la cancellazione attiva del rumore (ANC), per di più ibrida che è migliore di quella classica, né la certificazione IPX4 contro gli schizzi d’acqua e il sudore.

Infine, l’autonomia: con la batteria inclusa nelle gemme si arriva a 5,5 ore di utilizzo, che salgono a 27 ore con la custodia di ricarica. Un valore buono, considerata la presenza dell’ANC.

Asus ROG Cetra: quanto costano

Il prezzo delle cuffiette wireless Asus ROG Cetra è abbastanza alto, ma giustificato dalle caratteristiche e dall’affidabilità del marchio: 129,99 euro IVA inclusa. Attualmente, però, è in corso la promozione di lancio e le Cetra sono in vendita a 103,99 euro.