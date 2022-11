Audio-Technica lancia le cuffiette che si sterilizzano da sole

Audio-Technica completa la sua gamma di cuffiette True Wireless Bluetooth con il modello "in-ear" ATH-TWX9. Questi auricolari hanno una custodia di ricarica con una tecnica chiamata Deep UV LED che ha lo scopo di eliminare virus e batteri sulla superficie di ogni auricolare grazie ai raggi ultravioletti.

ATH-TWX9 Specifiche tecniche

Gli auricolari Audio-Technica ATH-TWX9 hanno driver dinamici ad alta risoluzione da 5,8 mm e una gamma estesa delle alte frequenze. Inoltre dispongono di una tecnologia di eliminazione del rumore ibrida che gli utenti possono regolare. È quindi possibile scegliere tra cinque modalità di eliminazione del rumore preimpostate o una modalità ottimizzata che si adatta all’ambiente.

C’è anche una modalità trasparenza denominata "Modalità ascolto" per quando è necessario sentire anche i suoni esterni. Gli auricolari hanno due microfoni MEMS (Micro Electro Mechanical Systems) ad alte prestazioni con tecnologia beamforming e la tecnologia di cancellazione del rumore cVc 8.0 di Qualcomm, che permette chiamate con audio cristallino.

Gli auricolari si connettono tramite Bluetooth 5.2, anche in modalitàe Multipoint, il che significa che è possibile accoppiarli a due dispositivi contemporaneamente. Funzionano con dispositivi Android e iOS scaricando la relativa app dai due store. Tramite questa app è possibile regolare l’ANC, attivare una modalità a bassa latenza, scegliere l’assistente vocale (Alexa o Google Assistant) e regolare l’equalizzatore.

Offerto, inoltre, il supporto per la tecnologia Snapdragon Sound di Qualcomm e i suoi codec audio aptX Adaptive e aptX, oltre ai codec AAC e SBC (ma non LHDC), e non manca il supporto all’audio spaziale 360 Reality Audio di Sony.

Infine, da segnalare che le Audio-Technica ATH-TWX9 sono certificate IPX4 con protezione dagli schizzi d’acqua e, volendo, se ne può utilizzare solo una quando è necessario.

Le cuffiette si sterilizzano da sole

Come detto una caratteristica sicuramente interessante delle Audio-Technica ATH-TWX9 è il loro sistema di sterilizzazione a LED UV integrato nella custodia. Questo non una vera novità, in quanto LG ha a catalogo diversi auricolari con una caratteristica simile. Audio-Tecnica afferma che il processo di sterilizzazione elimina batteri e virus dalla superficie degli auricolari, ma aggiunge che non è efficace proprio contro tutti questi elementi dannosi.

Di positivo c’è che il processo di sterilizzazione dura appena 70 secondi. Le ATH-TWX9 hanno una durata della batteria di 6 ore che arriva a 18,5 ore quando inserite nella custodia. Quest’ultima si ricarica tramite una porta USB-C o con la ricarica wireless Qi.

ATH-TWX9: prezzo e disponibilità

Audio-Technica ‘ATH-TWX9 sono disponibili sul sito del produttore ad un prezzo di 319 euro nella colorazione nera con accenti di color bronzo.