Aumenti Netflix: quanto costano ora gli abbonamenti

Brutte notizie per gli utenti Netflix: il colosso dello streaming ha alzato i prezzi degli abbonamenti in Italia, per la terza volta da quando è arrivato nel nostro Paese nel 2015. Con una cadenza biennale, infatti, Netflix ha aumentato i prezzi nel 2017, la prima volta, nel 2019, la seconda, e adesso nuovamente a ottobre 2021. Dei tre abbonamenti disponibili in Italia, però, solo due subiscono l’aumento del prezzo.

Al Sole 24 Ore un portavoce di Netflix ha dichiarato: “Stiamo aggiornando i nostri prezzi per riflettere i miglioramenti che apportiamo al nostro catalogo di film e di show e alla qualità del nostro servizio e, cosa ancora più importante, per continuare a dare più opzioni e portare valore ai nostri abbonati. Proponiamo diversi piani di abbonamento affinché ciascuno possa trovare l’opzione più soddisfacente per le proprie esigenze“. Netflix, d’altronde, a breve avrà maggiori costi da sopportare visto che ha dovuto aprire Netflix Italia, cosa che la porterà a pagare più tasse nel nostro Paese. Per non parlare, poi, dei costi derivanti dalla ricerca e scoperta di serie TV sorprendenti, come Squid Game. Per gli utenti, comunque, cambia solo il prezzo: le caratteristiche tecniche di ogni abbonamento, infatti, non cambiano.

Quanto costa Netflix: i prezzi 2021

Anche dopo gli aumenti, Netflix continua ad essere disponibile in Italia con tre tipi di abbonamento: Base, Standard e Premium. Ecco i rincari per ognuno di essi:

Netflix Base: nessun rincaro

Netflix Standard: +1 euro

Netflix Premium: +2 euro

Di conseguenza, questi sono i nuovi prezzi di Netflix in Italia:

Netflix Base: 7,99 euro

Netflix Standard: 12,99 euro

Netflix Premium: 17,99 euro

Restano invariate le caratteristiche tecniche offerte con ciascun abbonamento:

Netflix Base: risoluzione SD, su 1 solo dispositivo alla volta

Netflix Standard: risoluzione HD, fino a 2 dispositivi alla volta

Netflix Premium: risoluzione 4K, fino a 4 dispositivi alla volta

Netflix: quando scattano gli aumenti

Gli aumenti dei prezzi dei piani di abbonamento a Netflix sono già scattati: chi si abbona oggi lo fa già con i nuovi prezzi. Per chi è già abbonato, invece, Netflix ha previsto che i rincari arrivino con più tempo: a partire dal 9 ottobre chi è già utente Netflix vedrà apparire nell’app un avviso sui rincari, che diventeranno effettivi 30 giorni dopo la ricezione dell’avviso.