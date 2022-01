Gli auricolari con cancellazione del rumore ora costano 8 euro

Quando si acquistano degli auricolari, le caratteristiche di cui tenere conto dipendono fortemente dal tipo di utilizzo che se ne vuole fare. Se dovete fare sport, dovreste adoperare delle cuffiette wireless capaci di resistere al sudore e alla pioggia. Se dovete solo parlarci al telefono, basta anche molto meno.

Infatti, per un utilizzo di base, non è necessario cercare auricolari che supportino le ultime tecnologie, ma è sufficiente adoperare dei modelli economici e pratici. È questo il caso delle cuffiette cablate di cui vogliamo parlarvi oggi, rese ancora più interessante dall’offerta riservatagli da Amazon, che abbassa il loro prezzo al di sotto dei 10 euro. Un ulteriore motivo per preferirle ad altri dispositivi è che supportano la cancellazione attiva del rumore, caratteristica non scontata a delle cifre così basse. Inoltre, integrano il microfono e tutti i loro comandi posso essere gestiti tramite pulsanti integrati nel cavo.

Auricolari con cancellazione del rumore, caratteristiche

Gli auricolari in questione non sono certo un dispositivo di ultima generazione con cui è possibile riprodurre musica di alta qualità. Si tratta semplicemente di un modello cablato che può contare sulla riduzione attiva dei rumori fino a 30 dB. Infatti, è presente un piccolo chip ANC – che può essere spento o acceso a proprio piacimento – alimentato da una batteria di 140 mAh. Esso può essere utilizzato ininterrottamente per circa 15 ore prima di effettuare la ricarica.

Queste cuffiette possono essere connesse a qualsiasi ingresso jack da 3,5 millimetri e sono immediatamente pronte per l’uso. Tutti i comandi possono essere gestiti tramite tre pulsanti fisici che permettono di regolare il volume, scorrere i brani, mettere in pausa o avviare la riproduzione musicale.

Per un migliore isolamento dai rumori esterni, è comunque consigliabile scegliere cuscinetti e ganci per le orecchie delle giuste dimensioni, che su questi auricolari sono intercambiabili. Infine non manca il microfono per parlare al telefono o partecipare alle riunioni di lavoro in videoconferenza.

Auricolari con cancellazione del rumore, l’offerta Amazon

Parliamo di un dispositivo perfetto per chi non ha particolari pretese ed utilizza le cuffie soltanto per esigenze di base. Il suo prezzo è già molto basso ma è reso ancora più conveniente dall’offerta che gli è stata riservata su Amazon.

Andando sulla pagina del prodotto e apponendo una spunta nell’apposita casellina, potrete acquistare questi auricolari a soli 8 euro approfittando di uno sconto del 60% sul prezzo standard di 19,99 euro. L’offerta sarà valida soltanto fino a domenica 16 gennaio, salvo esaurimento dei coupon disponibili.

Per visualizzare il prezzo promozionale, vi basta aggiungere gli auricolari al carrello, selezionare il coupon del 60% e procedere al pagamento. Inoltre, grazie al servizio Amazon Prime, li riceverete gratuitamente entro il giorno successivo.

Auricolari con Cancellazione del Rumore Attiva – Cuffie cablate con microfono