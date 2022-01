Gli auricolari Hi-Fi per lo sport al prezzo più basso di sempre

Se vi piace praticare sport all’aria aperta e concedervi delle lunghe corse per tenervi in esercizio e scaricare la tensione accumulata, dovreste provare a farlo ascoltando la vostra musica preferita. Dotandovi di strumenti e brani giusti avrete molta più energia per affrontare anche gli allenamenti più intensi.

Innanzitutto, dovreste utilizzare delle buone cuffiette wireless in-ear, che permettano di fare a meno di fastidiosi cavi, garantiscano una connessione stabile allo smartphone e offrano una riproduzione musicale di alta qualità. Se poi i dispositivi utilizzati sono anche resistenti all’acqua e al sudore, sarà molto più facile ascoltare la musica sena interruzioni. Fra gli auricolari wireless Hi-Fi migliori per lo sport, ci sono le Bang & Olufsen Beoplay E8 Sport che hanno tutte le caratteristiche appena menzionate e sono anche in offerta su Amazon al prezzo minimo storico. Se volete acquistarle, quindi, non c’è occasione migliore.

Bang & Olufsen Beoplay E8 Sport: caratteristiche

Le cuffiette Olufsen Beoplay E8 Sport sono progettate appositamente per gli sportivi: garantiscono un’ottima vestibilità ad ogni tipo di orecchio e sono equipaggiate di vari inserti in gomma che consentono di fissarle saldamente.

Essendo in possesso della certificazione IP57, questi auricolari possono resistere al sudore intenso, alla pioggia e agli schizzi d’acqua senza il minimo problema, per consentirvi di affrontare gli allenamenti all’aria aperta senza alcun tipo di problema.

Grazie al Bluetooth 5.1 e alla tecnologia aptX Adaptive, le Bang & Olufsen offrono una connessione stabile allo smartphone e un suono di alta qualità, che non ha niente da invidiare ai dispositivi cablati. La custodia di ricarica è molto compatta e garantisce tre cicli di ricarica aggiuntivi, portando l’autonomia complessiva delle cuffie a circa 28 ore.

Bang & Olufsen Beoplay E8 Sport, l’offerta Amazon

Se siete interessati all’acquisto di questi incredibili auricolari wireless Hi-Fi, non c’è momento migliore per farlo. Infatti, le Beoplay E8 Sport di colore nero sono attualmente in offerta su Amazon al prezzo più basso di sempre: potete comprarle a soli 199 Euro, ovvero con uno sconto del 43% (-151 Euro) rispetto al prezzo consigliato di 350 Euro.

Utilizzando il servizio Amazon Prime, inoltre, avrete la possibilità di ottenere le cuffiette Bang & Olufsen in un solo giorno senza pagare i costi di spedizione.

Bang Olufsen Beoplay E8 Sport – Auricolari HiFi Wireless per sportivi