Back to School: 3 laptop economici in offerta per gli studenti

Settembre, mese del ritorno a scuola e, per alcuni genitori, anche di spese per dotare i propri figli studenti dell’hardware necessario allo studio. Anche se la DaD al momento non sembra lo scenario più vicino, è infatti prevedibile che sempre più attività didattiche vengano svolte anche online e, d’altronde, nel 2021 era anche ora.

L‘accesso a Internet e ai nuovi dispositivi elettronici, se gestito bene e responsabilmente dai genitori, non può infatti che giovare alla crescita intellettiva, culturale, sociale e psicologica dei bambini e dei ragazzi. Bisogna però scegliere bene cosa comprare, perché è molto probabile che lo studente considererà suo al 100% il dispositivo che usa per la scuola ed è molto scomodo prestare il laptop da lavoro ai figli, specialmente se l’azienda per cui lavoriamo continua lo smart working. Serve un computer per i ragazzi, quindi, ma come sceglierlo? La variante prezzo è importante, è inutile negarlo: pochi genitori vogliono spendere molto per il computer dei figli, anche perché se si compra un PC molto potente poi verrà usato soprattutto per i videogiochi e non per lo studio. Abbiamo quindi selezionato tre modelli nella fascia di prezzo 300-500 euro che possono andare più che bene per gli studenti.

Laptop per studenti: come li abbiamo scelti

Tutti e tre i laptop che vi stiamo per illustrare hanno una caratteristica in comune: lo schermo Full HD da 14 o 15 pollici. Non consigliamo nulla di meno, né come risoluzione né come dimensione, perché se lo studente deve passare diverse ore davanti lo schermo allora il display deve essere di buona qualità.

Gli occhi dei nostri ragazzi vanno salvaguardati: meglio spendere 50 euro in più per lo schermo e 50 euro in meno per il processore, non il contrario. Per lo stesso motivo abbiamo scartato del tutto l’infinità di prodotti cinesi anonimi cha hanno invaso il mercato negli ultimi anni e selezionato solo dispositivi di produttori noti ed affidabili.

Dei tre laptop proposti due hanno Windows 10 preinstallato, uno è un Chromebook con Chrome OS. I primi due sono più cari, ma è normale: una licenza originale di Microsoft Windows, da sola, pesa per circa 100 euro sul prezzo finale del computer.

Infine, una precisazione, abbiamo cercato laptop in offerta che, senza sconto, costerebbero ben di più. Lo abbiamo fatto per farvi scegliere il prodotto migliore per i vostri figli al prezzo migliore per il vostro portafogli. Questi prezzi, come al solito, potrebbero variare improvvisamente quindi se siete intenzionati a comprare un computer portatile ai vostri ragazzi non perdete troppo tempo: potreste non trovarli più a questi prezzi.

HP Laptop 14s-fq0002sl

HP 14s-fq0002sl è un laptop 14 pollici di buon livello, basato su CPU AMD Ryzen 5 4500U a 2 GHz affiancata da 8 GB di RAM e 256 GB di disco SSD. Si tratta di una configurazione più che sufficiente per la didattica, che non avrà bisogno di update per almeno altri 3 o 4 anni.

Il computer è abbastanza leggero (1,46 chilogrammi) e ha il lettore di impronte digitali, cosa utile per evitare che i compagni di scuola possano accedere senza permesso al laptop di vostro figlio. Ha una discreta webcam integrata per le videochiamate o le lezioni online e una porta HDMI che permette di usare la Smart TV come monitor esterno.

E’ anche un computer ben realizzato, per la sua fascia di prezzo. Il prezzo di listino, d’altronde, non è bassissimo: 599 euro. Al momento, però, è in offerta su Amazon a 499 euro (-100 euro, -17%).

HP Laptop 14s-fq0002sl – Display 14 pollici Full HD – AMD Ryzen 5 4500U – Versione 8/256 GB

HUAWEI MateBook D15

Il MateBook D15 è un ottimo portatile da 15,6 pollici con schermo Full HD (con riduzione della luce blu, cosa ottima per gli occhi), basato però su processore Intel Core i3-10110U, 8 GB di RAM e 256 GB di disco SSD. Anche in questo caso la configurazione è abbondante per lo studio e resisterà bene all’invecchiamento per almeno 3 o 4 anni.

C’è il lettore d’impronte: è integrato nel tasto di accensione. C’è anche la webcam, integrata nella tastiera come su tutti i laptop Hauwei recenti. C’è anche un caricatore rapido da 65 Watt, che ricarica mezza batteria in mezz’ora. Anche il peso non è male, fermandosi a 1,53 chilogrammi.

Il prezzo di listino è di 649 euro e tornerà tale tra soli 4 giorni: adesso è in sconto su Amazon a 449 euro (-200 euro, -31%)

HUAWEI MateBook D15 – Display 15,6 pollici Full HD – Intel Core i3-10110U – Versione 8/256 GB

Samsung Chromebook 4+

Samsung Chromebook 4+ è un computer diverso dagli altri due: non è un laptop con Windows, ma un Chromebook con Chrome OS. Il sistema operativo di Google è basato sul browser Chrome ed è leggerissimo, cosa che giustifica la configurazione (ma anche il prezzo) nettamente inferiore del Samsung Chromebook 4+.

Il display è un 15,6 pollici Full HD mentre la piattaforma hardware si basa su una CPU Intel Celeron N4000, 4GB di memoria RAM e 64 GB di spazio di archiviazione. Se 64 GB vi sembrano pochi ricordatevi sempre che i Chromebook si basano sul cloud: i file vengono conservati online e non sul disco locale.

Se vi state chiedendo cosa cambia nell’uso quotidiano tra un PC con Windows e un Chromebook la risposta è semplice: non vi preoccupate, vostro figlio imparerà a usarlo in dieci minuti, poi ve lo spiegherà lui.

Il prezzo di listino di Samsung Chromebook 4+ è di 409 euro, ma al momento è in sconto su Amazon a 309 euro (-100 euro, -25%).

Samsung Chromebook 4+ – Display 15,6 pollici Full HD – Intel Celeron N4000 – Versione 4/64 GB