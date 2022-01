Beats Fit Pro: le cuffiette di Apple arrivano su Amazon

Dal 2006 l’azienda americana Beats, fondata dal rapper Dr. Dre, produce cuffie audio, auricolari e casse audio ma è da dopo l’acquisizione nel 2014 da parte di Apple che ha iniziato ad affinare i suoi prodotti adottando l’evoluta tecnologia della mela morsicata e guadagnando un grande prestigio, soprattutto, tra i produttori di cuffiette wireless.

Beats ha mantenuto il brand e l’iconicità del design, tratti caratteristici anche dei nuovi auricolari Beats Fit Pro, presentati ufficialmente il 12 gennaio e adesso disponibili anche su Amazon con spedizione immediata. Top di gamma per definizione, le cuffiette Beats Fit Pro sono state pensate per gli amanti del fitness e hanno un particolare tecnico decisamente intrigante: sebbene siano state progettate con tecnologia del colosso di Cupertino, sono compatibili con dispositivi Android. Per molti è la perfezione: una tecnologia simile a quella delle AirPods, ma a disposizione dell’utente Android che non ha un iPhone..

Beats Fit Pro: caratteristiche tecniche

L’obiettivo delle cuffiette Beats Fit Pro, pienamente centrato, è garantire un’esperienza di ascolto di alto livello, ad ogni tipologia di orecchio, grazie anche ad un design appositamente studiato. Tra le caratteristiche tecniche da citare , sicuramente al primo posto segnaliamo la cancellazione attiva del rumore (ANC) e la modalità trasparenza.

Il sistema ANC cancella in maniera attiva il rumore grazie al microfoni rivolti verso l’interno dell’orecchio e verso l’esterno, cioè verso l’ambiente. I microfoni ascoltano i suoni fino a 200 volte al secondo e gli algoritmi di intelligenza artificiale riescono a dividere il rumore dal suono. Quindi all’orecchio viene inviato solo il suono, senza il rumore.

Tutto questo, però, fa il paio con la modalità trasparenza da attivare quando si ha necessità di restare in modalità vigile per ascoltare anche i rumori provenienti dall’esterno. Pensiamo a chi partecipa a una telefonata mentre sta guidando un’auto.

Se ANC e Trasparenza sono disattivate, invece, entra in gioco l’EQ adattiva: i microfoni rivolti verso l’interno del padiglione auricolare, grazie alla tecnologia Apple, rilevano il suono ed ottimizzano automaticamente le frequenze in base alla forma dell’orecchio, mentre grazie ai sensori ottici automaticamente si avvia o si mette in pausa la riproduzione ogni volta che avviene l’inserimento e la rimozione degli auricolari dalle orecchie.

L’alta fedeltà dell’audio è garantita dal chip Apple H1 (lo stesso di AirPods 3 e AirPods Pro), dal trasduttore di alta qualità che, sebbene in uno spazio ridotto, assicura un suono di livello superiore. Inoltre, le distorsioni sono minimizzate grazie alla presenza di un diaframma flessibile.

Da segnalare l’interessante tecnologia che rileva dinamicamente la posizione della testa, il che consente che nessuno sbalzo possa alterare il flusso coerente dei suoni in ascolto.

Molto buona l’autonomia: fino a 27 ore con la custodia di ricarica (6 ore con la batteria delle cuffie, con ANC acceso); con una ricarica di soli 5 minuti si ottiene 1 ora di riproduzione aggiuntiva. Con ANC attivo si coprono 6 ore mentre la custodia garantisce 21 ore di autonomia aggiuntive.

Beats Fit Pro: quanto costano su Amazon

Gli auricolari Beats Fit Pro sono appena arrivati su Amazon al prezzo di 229,95 euro, cioè il prezzo di listino deciso dal produttore. Il vantaggio di comprarle su Amazon è tutto nella spedizione veloce e, soprattutto, nella politica dei resi: la comodità delle cuffiette wireless è sempre qualcosa di molto soggettivo, meglio poterle provare prima per un mese e poi decidere se fanno per noi.

Beats Fit Pro – Cuffiette Wireless con ANC