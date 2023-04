Beats Studio Buds: le cuffiette di qualità crollano di prezzo

In un mondo pieno di cuffiette wireless anonime e tutte uguali, pochi modelli si distinguono per qualità e design. Stiamo parlando degli auricolari di Samsung, Huawei, Apple e, ultimamente, anche Beats. Il brand fondato dal rapper Dr.Dre ha infatti una gamma di cuffiette molto apprezzate anche per l’estetica, oltre che per la qualità. Modelli come le Beats Studio Buds, da molti considerate la prima alternativa alle Apple AirPods.

E, infatti, come le AirPods anche le Studio Buds costano ben più della media. Chi non vuole spendere tanto, però, può adesso approfittare di un’ottima offerta su Amazon che taglia il prezzo delle cuffiette Beats rendendole molto più economiche.

Beats Studio Buds – Cuffiette con ANC – Compatibili con Android e iOS

Beats Studio Buds: caratteristiche tecniche

Le Beats Studio Buds sono auricolari in-ear, con i tappini in gomma che si inseriscono nell’orecchio e in questo modo lo isolano dai rumori esterni. Le cuffiette sono molto compatte e leggere, pesano appena 5 grammi l’una, e in più sono certificate IPX4, quindi resistono al sudore e agli schizzi d’acqua. L’unico tasto posto esternamente su entrambi gli auricolari consente il controllo fisico delle varie funzioni.

Le Sudio Buds hanno l’ANC, il sistema di cancellazione attiva del rumore reso ancor più efficace dal design in-ear, ma sono anche dotate della funzione Trasparenza per poter ascoltare, quando necessario, anche i rumori esterni senza doversi togliere gli auricolari dalle orecchie.

La riproduzione sonora è ai livelli di quella delle AirPods di Apple, con le quali le Beats Studio Buds condividono anche alcuni componenti. Ricordiamo ai lettori, infatti, che da qualche anno Beats è un marchio del gruppo Apple.

Tuttavia, le Studio Buds funzionano benissimo anche con gli smartphone Android. Collegare le cuffie al telefono è facile, si apre la custodia e si segue la procedura guidata, dall app. La connessione ai dispositivi avviene tramite Bluetooth 5.2. Inoltre, queste cuffie hanno anche le funzioni "Trova il mio dispositivo" su Android e "Dov’è" su Apple iOS.

La batteria, secondo le specifiche del produttore, assicura 5 ore di autonomia con ANC attivato e 8 ore con ANC disattivato. Con la custodia, invece, l’autonomia arriva a 24 ore. A differenza delle Apple AirPods, poi, le Beats Studio Buds si ricaricano anche con un normale cavo USB-C.

Beats Studio Buds: l’offerta Amazon

Il prezzo di listino delle Beats Studio Buds è di 189,95 euro, che non sono certo pochi. Design e qualità giustificano il prezzo ben superiore alla media, ma perché pagarle così tanto quando, su Amazon, si comprare a 137,99 euro (-27%,-51,96 euro)?