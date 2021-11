Beats Studio3, le cuffie wireless top al minimo storico: quanto costano

Il Black Friday è iniziato da alcuni giorni e nuove offerte vengono lanciate continuamente su Amazon. Oggi è il turno delle cuffie Beats, con molti modelli in promozione con sconti che superano anche il 50%. Il marchio Beats by Dr Dre non ha bisogno di molte presentazioni: in ambito cuffie e audio è uno dei più conosciuti. E da alcuni anni l’azienda è stata acquistata da Apple.

Le cuffie con lo sconto maggiore sono le Beats Studio3, un modello wireless particolarmente conosciuto e acquistato dagli utenti. Da oggi è in offerta a 169,99€, ben il 52% in meno rispetto al prezzo di listino di 349,95€. L’offerta, però, dura solo pochi giorni e termina il 29 novembre come tutte le promozioni lanciate durante il Black Friday. Le Beats Studio3 sono cuffie pensate per la vita di tutti i giorni e che garantiscono un’ottima qualità audio, sia nella riproduzione dei bassi sia degli alti. Inoltre, si associano facilmente a qualsiasi tipo di dispositivo grazie al Bluetooth. Una promozione da non lasciarsi sfuggire per tutti coloro che sono alla ricerca di cuffie top di gamma a un prezzo sotto i 200 euro.

Cuffie wireless Beats Studio3: le caratteristiche

Le Beats Studio3 si contraddistinguono non solo per la qualità nei materiali, ma anche per un suono limpido e pulito in qualsiasi situazione. Il merito è della tecnologia per la cancellazione attiva del rumore che elimina qualsiasi suono proveniente dall’esterno, isolando la persona e facendola immergere pienamente nella musica. Il consiglio è di utilizzare questa funzionalità solamente quando si è seduti su un mezzo pubblico oppure in casa, altrimenti può essere rischioso non ascoltare i rumori provenienti dall’esterno. Le cuffie Bluetooth Beats Studio3 integrano anche una tecnologia di calibrazione dell’audio in tempo reale: in base al tipo di musica adattano il suono per migliorare l’esperienza d’ascolto.

Come detto in precedenza, Beats è stata acquistata da alcuni anni da Apple e questo permette alle cuffie di utilizzare alcune componenti sviluppate dall’azienda di Cupertino. Nelle Beats Studio3 troviamo il chip Apple W1 che facilita il collegamento Bluetooth con gli altri dispositivi e ne amplifica anche il raggio di azione. Sul fronte batteria, l’autonomia dichiarata è di 22 ore. Le cuffie hanno anche la ricarica rapida e grazie al Fast Fuel si ottengono 3 ore di ascolto con solo 10 minuti di carica. Sui padiglioni sono presenti anche dei tasti rapidi per rispondere alle chiamate, per bloccare la riproduzione della musica o per cambiare brano.

Sono compatibili con qualsiasi tipo di dispositivo e di smartphone, sia Android sia iOS (l’importante è la presenza del Bluetooth).

Cuffie Bluetooth Beats Studio3: offerta Black Friday

Le Beats Studio3 sono in super offerta al Black Friday: solo 169,99€. Può sembrare un prezzo elevato, ma in confronto a quello di listino (349,95€) si risparmiano quasi 200€. Lo sconto, infatti, è ben del 52%. E per le cuffie wireless Beats Studio3 si tratta anche del prezzo più basso di sempre su Amazon. Sono disponibili in più colorazioni: si va dal classico nero fino al rosso fuoco.

Beats Studio3 – Nero (Opaco)

Beats Studio3 – Nero (Mezzanotte)

Beats Studio3 – Bianco

Beats Studio3 – Blu

Beats Studio3 – Grigio

Beats Studio3 – Nero/Rosso

Beats Studio3 – Rosso

Per restare sempre aggiornati su tutte le offerte del Black Friday, potete cliccare qui e iscrivervi gratuitamente al nostro canale Telegram.