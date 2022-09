Beko, questo è il climatizzatore aria calda da comprare subito: sconto sconvolgente

Chi pensa che i condizionatori portatili siano utili solo d’estate, si sbaglia di grosso. In molti non lo sanno, ma il climatizzatore portatile può essere utilizzato anche d’inverno, l’importante è che abbia anche la pompa di calore. Non tutti i modelli ne sono provvisti e quindi bisogna trovare quello adatto alle proprie necessità. In questo modo si ha un dispositivo utile tutto l’anno, sia d’estate sia d’inverno. Soprattutto in questo periodo con il prezzo del gas in forte aumento e con la necessità di utilizzare meno elettrodomestici in casa, avere un unico dispositivo che permette di scaldare casa è davvero fondamentale.

E tra questi climatizzatori portatili 2 in 1 troviamo il Beko BP113H, disponibile oggi su Amazon con uno sconto di ben il 40%. Si tratta di una super offerta che permette di risparmiare più di 300€ sul prezzo di listino e si approfitta anche del minimo storico. Questo condizionatore portatile di Beko è davvero un ottimo prodotto: ha una potenza massima di 13.000Btu e permette di riscaldare (o raffreddare d’estate) una stanza di circa 35-45 metri quadrati. E si connette anche al Wi-Fi e quindi può essere controllato da remoto tramite lo smartphone. L’offerta non ha una data di scadenza, ma data l’eccezionalità dello sconto potrebbe terminare molto presto.

Condizionatore portatile Beko: la scheda tecnica

Il climatizzatore Beko BP113H non è un dispositivo come tutti gli altri. Infatti, non solo raffredda l’aria in estate, ma grazie alla presenza della pompa di calore si rivela molto utile anche d’inverno. Ed è dotata anche di filtro HEPA 13 che permette di purificare l’aria. Quindi, a tutti gli effetti è un dispositivo 3 in 1: raffredda, riscalda e purifica l’aria.

Come tutti i climatizzatori portatili è molto facile da installare, l’importante è avere una finestra nelle vicinanze dove far defluire l’acqua di scarico. Lo si può spostare anche molto facilmente da una stanza all’altra dell’abitazione senza nessuno sforzo grazie alla presenza delle rotelle. Il climatizzatore è adatto sia per casa sia per l’ufficio: ha una potenza di 13.000BTU quando raffredda e di 11.000BTU quando scalda l’aria. Ideale per stanze di circa 35-45 metri quadrati.

Con l’aumento del costo del gas e anche dell’energia elettrica è fondamentale avere un dispositivo unico per l’estate e per l’inverno e che consumi anche poco. Questo climatizzatore Beko consuma relativamente poco avendo ricevuto la classe energetica A sia per il riscaldamento sia per il raffreddamento. Poi utilizza il gas refrigerante r290 che ha un bassissimo impatto ambientale. Oltre a consumare poca energia, è anche eco friendly.

Condizionatore portatile Beko in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Il climatizzatore portatile Beko BP113H è in super offerta su Amazon a un prezzo di 447,91€, con uno sconto di ben il 40%. Acquistandolo oggi si risparmiano più di 300€ sul prezzo di listino e si approfitta del prezzo più basso di sempre. Può sembrare un prezzo elevato, ma si tratta di un dispositivo veramente speciale in grado di svolgere ben tre funzionalità diverse come abbiamo visto nel paragrafo dedicato alla scheda tecnica. Il condizionatore portatile è già disponibile nei magazzini di Amazon e la consegna avviene in tempi piuttosto rapidi. È anche possibile pagare a rate a tasso zero utilizzando il servizio offerto da Cofidis e che si attiva in fase di check-out (leggete attentamente il regolamento per capire come funziona).

Climatizzatore portatile Beko X20