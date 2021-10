Belgravia: la nuova serie dell'ideatore di Downton Abbey

Le intricate vicende della nobile famiglia Crawley nella fittizia tenuta di Downton Abbey nella campagna dello Yorkshire nate dalla penna di Julian Fellowes hanno tenuto i fan incollati allo schermo. L’ideatore della fortunata serie drama in costume sull’aristocrazia britannica ora ci riprova con una nuova mini serie: Belgravia.

La nuova serie prende il nome dal libro di Fellowes, appunto Belgravia, che narra le vicende di varie famiglie che vivono in un esclusivo quartiere di Londra nella prima metà del XIX secolo. Ancora una volta un drama in costume, fatto di sei episodi soltanto, dove la vita dei residenti di Belgravia si intrecciano con i maggiori eventi storici dell’epoca, durante l’Età della Reggenza nel Regno Unito, a cui seguirono i moti romantici e le guerre napoleoniche. In questo contesto, i personaggi non sono solo nobili, ma anche i nuovi ricchi dell’alta borghesia che in quel periodo riescono ad affacciarsi negli alti ranghi della società inglese: un vero confronto tra classi sociali differenti, dove non mancano arrampicatori, pregiudizi e ambizioni.

Belgravia: la trama

La storia inizia nella notte tra il 15 e il 16 giugno del 1815 a Bruxelles, due giorni prima della battaglia di Waterloo. Durante un ballo organizzato dalla Duchessa di Richmond per il Duca di Wellington, sono presenti anche James e Anne Trenchard, una coppia di ricchi dell’alta borghesia che hanno un’attività commerciale. Proprio durante il ballo l’erede di una delle famiglie più ricche e note di tutta l’Inghilterra, Edmund Bellasis, si invaghisce della figlia dei ricchi borghesi, Sophia Trenchard. La loro unione darà scaldalo per le generazioni a venire e dopo 26 anni, quando entrambe le famiglie vivono nell’elegante quartiere londinese di Belgravia, antichi dissapori tornano a galla.

Belgravia: il cast

Ancora una volta a Fellowes si unisce alla produzione Gareth Neame, insieme a Nigel Marchant e Liz Trubridge. Il regista di Belgravia è John Alexander, che ha già diretto Ragione e Sentimento, mentre nel cast ci sono Tamsin Greig e Philip Glenister, che interpretano Anne e James Trenchard, mentre Emily Reid veste i panni della figlia Sophia. Nei panni di Edmund Bellasis, figlio ed erede dei conti di Brockenhurst, c’è l’attore Jeremy Neumark Jones.

Belgravia: quando e dove vederla

La nuova serie dell’ideatore di Downton Abbey, premiatissima con ben 15 Emmy Awards, è Belgravia, tratta dal suo omonimo romanzo del 2016. Il debutto è previsto per le 21,15 del 6 ottobre su Sky Serie e sarà visibile anche in streaming sulla piattaforma NOW Tv.