Ben e Bella Thorne protagonisti del nuovo documentario Amazon

La vita del cantautore Benji, nome d’arte di Benjamin Mascolo, e la sua storia d’amore con la fidanzata e futura moglie Bella Thorne arrivano ora in streaming. Ben: Respira è il docu-film biografico di Mascolo prodotto da Amazon Original e che sarà presto disponibile su Prime Video.

Un film e documentario che si concentra sulla figura del giovane cantante, che dopo la separazione dall’ex collega Federico Rossi, con cui costituivano il duo Benji e Fede, ora ha trovato la sua strada da solista e soprattutto una compagna per la vita. Ambizioni e obiettivi da raggiungere, difficoltà e ostacoli che si incontrano lungo il cammino, il sostegno della famiglia e anche l’amore: il protagonista parte dal racconto della rara malattia che l’ha colpito e della sua rinascita, che l’ha portato a cambiare abitudini e vita per continuare a inseguire successo e sogni in un lungo viaggio tra Italia, Los Angeles e New York.

Ben: Respira, di cosa parla il docu-film

Il documentario sulla vita di Benjamin Mascolo parte dall’esperienza traumatica della rara malattia che l’ha colpito quando aveva 21 anni. Ben ha sofferto di istiocitosi polmonare e per due settimane è stato intubato in terapia intensiva. Una rara patologia provocata da uno stile di vita sbagliato e soprattutto per colpa del fumo e di altre sostanze.

La malattia ha segnato la vita del cantante, che dopo il momento iniziale di paura e dolore è rinato, adottando uno stile di vita sano. Il docu-film Ben:Respira svela parte da un momento di crisi e difficoltò, che ostacolo dopo ostacolo hanno portato il giovane a ritrovare la salute e la forza per seguire i suoi sogni e le sue ambizioni.

Non manca poi il racconto delle sue relazioni più profonde e dei suoi valori, come l’importanza dell’amicizia, della famiglia e dell’amore. Soprattutto quest’ultimo, che lo vede legato all’attrice Bella Thorne, con cui ha annunciato le nozze. Un viaggio che porterà gli spettatori insieme a Ben tra i luoghi a lui più cari, come l’Italia e gli Stati Uniti, dove vive tra Los Angeles e New York.

Ben: respira, quando arriva

Il docu-film di Amazon Original sulla vita di Ben e della futura moglie Bella Thorne arriverà in esclusiva su Prime Video a partire dal 12 novembre. Il documentario Ben: Respira è prodotto da Marco Belardi per Lotus Production, una società di Leone Film Group, e diretto da Gianluigi Carella.

