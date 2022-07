Bilancia Smart Xiaomi Scale 2: l'offerta su Amazon

La tecnologia ci propone sempre più prodotti che ci aiutano a monitorare lo stato di salute e benessere. Come nel caso della bilancia pesapersone Xiaomi Mi Scale 2. Con questo strumento è possibile misurare non solo il proprio peso, ma anche molte altre informazioni utili, come il BMI, ossia l’indice di massa corporea.

La bilancia pesapersone Xiaomi Scale 2 esprime tutto il suo potenziale quando è abbinata a dispositivi indossabili come smart band e smartwatch con cui monitorare il peso corporeo assieme a altri parametri come la frequenza cardiaca o la tipologia di esercizi. La Xiaomi Scale 2 è una bilancia impedenziometrica Smart, cioè può misurare massa muscolare, massa grassa e grasso viscerale, livello di idratazione, massa ossea e metabolismo basale, oltre a peso e BMI. Dunque, è un dispositivo particolarmente utile per chi vuole avere il controllo sulla propria salute. E oggi è anche in offerta su Amazon.

Xiaomi Scale 2: com’è fatta

La bilancia impedenziometrica smart Xiaomi Scale 2 ha un design molto minimale, sottile (20 mm di spessore) e con un piccolo display sulla parte anteriore che segna il peso, esattamente come tutte le bilance pesapersone.

La differenza di questa bilancia sta nell’interpretazione, tramite l’app per Android e iOS, dei dati rilevati dal sistema impedenziometrico. Questi dati vengono combinati con quelli (eventualmente) raccolti da altri dispositivi smart per offrire all’utente un quadro completo sulla sua salute.

La bilancia è progettata per memorizzare ben 16 profili diversi, che riconosce automaticamente grazie alla connessione con le app di monitoraggio Mi Fit, ma è possibile sincronizzarla anche con Google Fit e Samsung Health.

Xiaomi Scale 2: l’offerta Amazon

La bilancia impedenziometrica Smart Xiaomi Scale 2 ha già un ottimo prezzo di listino, costa infatti 34,99 euro. Ma oggi grazie all’offerta Amazon è possibile pagarla 27,95 euro (-7,04 euro, -20%).

Bilancia impedenziometrica Smart Xiaomi Scale 2