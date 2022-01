La bilancia smart per tornare in forma dopo le feste

Le gustose pietanze natalizie possono mettere a dura prova anche le persone che tengono molto alla linea. Dopo essersi lasciati andare a qualche sgarro di troppo, arriva il momento di riprendere la routine quotidiana e rimettersi in forma. Ci sono varie strategie e strumenti da utilizzare per perseguire questo scopo.

In primis, bisognerebbe cercare di fare attività fisica, seguire una dieta bilanciata e monitorare giorno per giorno il proprio peso. Rispetto alle classiche pesapersone, le bilance smart consentono di ottenere molti più dettagli e statistiche sulla propria condizione fisica. Si collegano ad un’app presente sullo smartphone e tengono traccia dei propri progressi anche attraverso gli smartwatch compatibili. Se state cercando un prodotto funzionale, dovreste dare un’occhiata alla Whitings Body, una bilancia smart che monitora l’IMC e supporta il WiFi. Tra l’altro, si trova anche in offerta ad un buon prezzo.

Bilancia smart Whitings Body: caratteristiche

La bilancia pesapersone intelligente Whitings Body integra alcune funzionalità che molti prodotti della categoria non hanno. Per esempio, può monitorare l’indice di massa corporea (IMC), per permetterci di scoprire quanto siamo lontani dallo stato di forma ideale. Inoltre, i dati possono essere sincronizzati automaticamente sull’app Health Mate tramite WiFi o Bluetooth, non è quindi necessario avere lo smartphone vicino durante la pesata.

Questa bilancia smart ha poi il vantaggio di essere compatibile con numerose applicazioni per la salute, fra cui Apple Health, Fitbit, MyFitnessPal e Google Fit, e si può sincronizzare con alcuni smartwatch, come l’Apple Watch. In questo modo, è possibile seguire i propri progressi e coniugare alla dieta una buona attività fisica.

Whitings Body è capace di riconoscere automaticamente fino ad 8 utenti e usa la tecnologia di position control per guidarli al posizionamento ottimale al di sopra della pedana. Infine, non si può non menzionare la funzione pregnancy tracker, che serve a monitorare il peso del bambino durante la gravidanza fornendo informazioni dettagliate.

La bilancia intelligente Whitings Body fa uso di quattro batterie AAA che sono incluse nella confezione e che le permettono di coprire un periodo di 18 mesi.

Bilancia smart Whitings Body: l’offerta di Amazon

Acquistare la Whitings Body conviene per le tante caratteristiche che abbiamo menzionato, ma se la volete ad un prezzo ancora più vantaggioso non c’è momento migliore di questo. Infatti, la bilancia smart è attualmente in offerta su Amazon a 49,95 euro, circa 10 euro in meno (-17%) rispetto al prezzo normale.

È disponibile nelle colorazioni bianca e nera e gode del servizio Amazon Prime, che consente agli abbonati di godere della spedizione rapida e gratuita. A riprova del valore del prodotto, potete consultare le oltre 4 mila recensioni degli utenti che hanno una valutazione media di 4,4 su 5.

Withings Body – Bilancia smart Wi-Fi e monitoraggio IMC