Black Friday 2019, quale è il momento migliore per fare un acquisto?

21 Novembre 2019 - Ci siamo quasi: venerdì 29 novembre inizia il Black Friday e potremo trovare online, e nei negozi fisici, migliaia di offerte di prodotti scontati. L’occasione è ottima per concentrare in questi giorni lo shopping prenatalizio e, infatti, l’anno scorso durante il Black Friday le ricerche online sono cresciute del 47,6% rispetto al mese precedente.

Dati riferiti alla sola Italia e diffusi da Idealo, che prevede anche per il 2019 una forte crescita dell’interesse online in occasione del Black Friday. Anche perché è ormai un trend: l’interesse degli italiani è cresciuto, dal Black Friday 2017 a quello dell’anno scorso, del 18,4%. Secondo il servizio di comparazione prezzi questo interesse è rivolto principalmente verso gli smartphone, seguiti dai televisori, dalle asciugatrici, dalle scarpe sneakers e dalle casse hi-fi. Ma quando conviene comprare? Le offerte, e le modalità con le quali vengono proposte agli acquirenti, variano da negozio a negozio quindi è difficile dare una risposta univoca. Qualche consiglio, però, è possibile darlo.

Dalla Black Week alla Black Hour

Ci sono mille interpretazioni possibili del Black Friday e ogni sito di e-commerce, o negozio fisico, mette in sconto precisi prodotti con modalità diverse. In alcuni casi c’è una intera Black Week per fare acquisti scontati, che inizia lunedì 25 novembre, durante la quale si possono trovare sconti fino all’80%. Ci sono altri store, come quello di Ikea, che lasciano scegliere agli utenti quali prodotti vorrebbero comprare con lo sconto e poi li mette in vendita a prezzo ribassato durante il Black Weekend. Altri siti propongono invece la Black Hour, cioè una sola ora al giorno durante la quale i prodotti sono venduti con lo sconto.

Il 29 novembre sarà la giornata più calda

Sembra proprio, quindi, che le occasioni per fare buoni affari non manchino affatto. Tuttavia, i dati Idealo confermano che il giorno preferito dagli utenti resta il venerdì “nero“ (quest’anno il 29 novembre). L’anno scorso, ad esempio, le ricerche degli acquirenti durante le 24 ore del Black Friday (inteso come giorno di venerdì) sono schizzate del 32,6% rispetto ad un incremento medio del 22,5% durante i restanti giorni del fine settimana degli sconti prenatalizi. Questo, in Italia, potrebbe essere dovuto al fatto che ormai tutti sanno che esiste il Black Friday ma non tutti sanno che in molti negozi gli sconti durano una settimana intera.