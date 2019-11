Black Friday 2019, quale smartphone comprare

27 Novembre 2019 - Il Black Friday 2019 si avvicina (la giornata con mega sconti avrà inizio venerdì alle ore 00:01 e terminerà lo stesso giorno alle ore 23:59) e i principali siti di e-commerce e catene di negozi di elettronica hanno già lanciato le prime offerte su smartphone, smartwatch, smart TV e prodotti per la smart home.

Tra i tanti dispositivi che verranno acquistati durante il Black Friday 2019, gli smartphone faranno la parte del leone. Sono tantissimi gli utenti che stanno aspettando il 29 novembre per acquistare il nuovo smartphone nella speranza di trovare una super-offerta. Ma quale smartphone comprare? Quali sono le caratteristiche che deve avere un dispositivo con un buon rapporto qualità – prezzo? Fare solo un nome non è semplice, il mercato offre decine e decine di dispositivi tutti molto simili tra loro, sia per design sia per caratteristiche. Per non prendere una fregatura è necessario confrontare le schede tecniche dei vari dispositivi e una volta scelto quello che riteniamo sia il migliore, fare un confronto tra i prezzi offerti dai vari negozi. In questo modo difficilmente si sbaglierà ad acquistare lo smartphone durante il Black Friday 2019.

Il miglior smartphone da acquistare al Black Friday 2019

Senza perderci in inutile parole, il miglior smartphone che si può acquistare al Black Friday è un dispositivo top di gamma uscito nella seconda metà del 2019. Stiamo parlando dei dispositivi premium lanciati da Samsung, Apple, Huawei e Google: Galaxy Note 10, iPhone 11 e iPhone 11 Pro, Mate 30 Pro (quest’ultimo non è disponibile in Italia), Galaxy Fold (il primo smartphone flessibile), Pixel 4. Il prezzo di listino di questi dispositivi supera abbondantemente i 1000 euro, una cifra che in pochi possono permettersi. Cosa fare quindi? Aspettare la giusta offerta durante il Black Friday 2019.

Apple ha già annunciato che per il 29 novembre ci saranno delle offerte dedicate ai suoi prodotti, mentre alcuni siti di e-commerce hanno abbassato il prezzo del Note 10, che è disponibile a meno di 800 euro. Se, invece, avete intenzione di essere tra i primi ad avere uno smartphone flessibile dovete mettere in conto di spendere almeno 2000 euro. Google, come già fatto da Apple, ha annunciato degli sconti sul Pixel 4 e Pixel 4XL.

Quali caratteristiche deve avere il miglior smartphone da acquistare al Black Friday? Chipset top di gamma (Snapdragon 855+, A13 Bionic, Kirin 990), almeno 8GB di RAM e una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 Megapixel. Lo schermo deve essere AMOLED (meglio se OLED) e avere almeno una risoluzione FullHD+. Batteria da almeno 4000mAh con supporto alla ricarica rapida.

Black Friday 2019, il miglior smartphone sotto i 500 euro

Il prezzo dei telefonini negli ultimi anni è aumentato vertiginosamente, ma è ancora possibile acquistare smartphone dall’ottimo rapporto qualità – prezzo spendendo meno di 500 euro. Bisogna conoscere le marche un po’ più di nicchia, ma che realizzano dispositivi molto affidabili. Stiamo parlando delle aziende che arrivano dalla Cina: Xiaomi (diventato oramai un marchio molto conosciuto anche in Italia), OnePlus, Realme (che da poco è sbarcata nel mercato europeo con dispositivo con prezzo super-aggressivo). Anche Samsung e Hauwei presidiano questa fascia di prezzo, ma solitamente con smartphone con caratteristiche leggermente inferiori rispetto ai concorrenti.

Trovando la giusta offerta durante il Black Friday 2019 si può acquistare uno smartphone con un’ottima scheda tecnica. Il nostro consiglio è di controllare il processore (almeno Snapdragon 855), la RAM (6GB) e la memoria disponibile (128GB). Sul fronte delle fotocamere ne deve avere almeno due posteriori (meglio se sono tre) e uno schermo AMOLED con risoluzione FullHD+. Uno dei migliori smartphone che potete trovare in questa fascia di prezzo è il nuovo Realme X2 Pro.

Se, invece, siete fan Apple, a meno di 500 euro potete acquistare un iPhone uscito oramai qualche anno fa, come ad esempio l’iPhone 8. Da monitorare durante il Black Friday se le catene di negozi di elettronica propongono qualche iPhone in offerta speciale.

Black Friday 2019, quale smartphone comprare a meno di 250 euro

Se il budget a vostra disposizione non supera i 250 euro, scovare l’offerta migliore durante il Black Friday 2019 diventa fondamentale per non incappare in qualche brutto affare. Bisogna avere le idee chiare e monitorare al massimo un paio di smartphone e vedere se il prezzo si abbassa venerdì 29 novembre. Quale è il miglior smartphone sotto i 250 euro? Impossibile rispondere, il mercato è pieno di smartphone in questa fascia di prezzo. Vi possiamo consigliare le aziende da tenere sott’occhio: Huawei (offre molti smartphone nella fascia media), Samsung (la nuova gamma Galaxy A è molto valida), Redmi (Redmi Note 8), Xiaomi e Realme.

Quali caratteristiche deve avere un buon smartphone di fascia media? Processore Snapdragon 710 (o simile) o Kirin 710/810. Almeno 4GB di RAM e 64GB di memoria interna (con espansione tramite microSD). Almeno doppia fotocamera posteriore, meglio se con tre sensori. Batteria da 4000mAh.

Black Friday 2019, quale smartphone acquistare a meno di 150 euro

Se lo smartphone è un semplice compagno di viaggio e non lo utilizzate per lavoro, possono bastare 150 euro per un nuovo dispositivo. Entriamo nella fascia degli entry-level, ma non mancano i dispositivi interessanti. Non possiamo aspettarci smartphone super-veloci, ma si tratta di dispositivi abbastanza affidabili. Anche in questo caso fare un nome non è semplice, ma vi suggeriamo quali marche controllare. Huawei (la gamma Y5), Redmi (il Redmi 8 garantisce un ottimo rapporto qualità – prezzo), Samsung (Galaxy A10 o Galaxy A20), Asus, Realme.