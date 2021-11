Black Friday, AirPods Max in offerta: occasione da cogliere al volo

Con il lancio delle AirPods Max Apple è entrata anche nel mercato delle cuffie wireless over-ear, e lo ha fatto sempre nel suo consueto modo: cercando di stravolgere il settore con prodotti molto innovativi. Le AirPods Max sono proprio questo: cuffie Bluetooth con tecnologie all’avanguardia che garantiscono un suono perfetto in ogni momento e con ogni tipo di contenuto. Ma come accade con tutti i prodotti innovativi, il prezzo all’inizio è sempre molto alto. Fortunatamente ora le AirPods Max sono in offerta per il Black Friday al loro prezzo più basso di sempre che le rende un po’ più accessibili rispetto al passato. Per acquistarle bisogna sborsare 459,90€, il 27% in meno rispetto al prezzo consigliato.

Alcune delle funzionalità presenti sulle AirPods Max le abbiamo già viste sulle AirPods "normali", mentre altre sono completamente nuove. Come ad esempio il tessuto a rete utilizzato per coprire i padiglioni che garantisce il massimo comfort anche dopo un utilizzo prolungato. Non manca il supporto a Siri: basta pronunciare il suo nome per attivare l’assistente vocale e ricevere tutte le risposte alle proprie domande.

AirPods Max: la scheda tecnica

L’esperienza accumulata negli anni nel realizzare cuffie in-ear ha portato Apple a realizzare anche un modello over-ear di qualità premium. Le cuffie AirPods Max utilizzano un potente chip H1 progettato direttamente da Apple che garantisce una riproduzione fedele della musica, con bassi potenti e profondi. Lo stesso vale per i driver dinamici, progettati anche loro da Apple. Le cuffie, poi, integrano delle tecnologie ad hoc: la cancellazione attiva del rumore che elimina qualsiasi suono proveniente dall’esterno. Al contrario la modalità "Trasparenza" ci fa ascoltare i suoni esterni per restare sempre vigili, anche in mezzo al traffico cittadino.

Le cuffie Apple sono adatte non solo ad ascoltare la musica, ma anche per vedere serie TV e film grazie all’audio spaziale che rileva dinamicamente il movimento della testa per farci immergere ancora di più nella scena. L’accoppiamento con qualsiasi dispositivo Apple è immediato: basta un semplice tap sullo schermo dell’iPhone o dell’iPad. Anche sul fronte autonomia le AirPods Max si difendono molto bene: assicurano fino a 20 ore di riproduzione.

Offerta Black Friday: prezzo e sconto AirPods Max

Il prezzo non è bassissimo, ma le AirPods Max sono un prodotto veramente premium, come abbiamo potuto vedere dalla scheda tecnica. Per il Black Friday 2021 sono in offerta su Amazon a un prezzo di 459,90€, il 27% in meno rispetto al prezzo di listino. La vendita e la spedizione sono gestiti direttamente da Amazon. Come per tutti i prodotti acquistati in questi giorni, il periodo di reso è esteso fino al 31 gennaio 2022.

Le AirPods Max sono disponibili in tre diverse colorazioni: nero, celeste e rosa.

AirPods Max – Nero

AirPods Max – Celeste

AirPods Max – Rosa

