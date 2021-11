Black Friday 2021: la chiavetta Fire TV Stick 4K Max costa quasi la metà

Il Black Friday è sempre l’occasione migliore per acquistare i prodotti Amazon: la piattaforma di ecommerce più grande al mondo usa sempre la settimana del venerdì nero per “spingere" i propri dispositivi hardware compatibili con Alexa il più possibile, con sconti e offerte veramente importanti.

E’ proprio quello che sta succedendo in questo momento con la Fire TV Stick 4K Max, l’ultima tra le chiavette HDMI di Amazon, nonché la più potente di tutte. Il suffisso Max, infatti, indica proprio il deciso incremento di potenza rispetto alla precedente Fire TV 4K “standard“, reso possibile da un nuovo hardware integrato nel dispositivo di nuova generazione. Che Amazon punti molto su questa chiavetta si nota subito dal prezzo: 64,99 euro. Non solo non è un prezzo alto, ma è di appena 5 euro superiore al prezzo della Fire TV 4K normale. Adesso, però, arriva la conferma: lo sconto sul modello “Max" è realmente massiccio.

Fire TV Stick 4K Max: caratteristiche tecniche

Rispetto alla Fire TV Stick 4K standard la Max offre il 40% di potenza in più, grazie ad un nuovo chip e a numerose ottimizzazioni. Il WiFi 6, poi, garantisce una connessione robusta e veloce al router di casa (specialmente se anche il router è WiFi 6).

Amazon Fire TV Stick 4K Max è in grado di riprodurre contenuti 4K con Dolby Vision, HDR, HDR10+ e audio Dolby Atmos ed eredita dai modelli precedenti la compatibilità con tutte le app di streaming, da Netflix a YouTube, da Disney+ a NOW, DAZN, Mediaset Infinity e RaiPlay oltre, ma è scontato, Amazon Prime Video.

C’è poi l’integrazione completa con l’ecosistema Amazon Alexa: possiamo usare la Fire TV 4K Max, ad esempio, per vedere sulla TV le immagini provenienti da una videocamera IP e, tra l’altro, anche con la funzione Picture in Picture (PiP).

Infine, nella confezione di Fire TV Stick 4K Max è incluso anche il telecomando Alexa di ultima generazione.

Fire TV Stick 4K Max: l’offerta Black Friday

Come già accennato Amazon Fire TV Stick 4K Max ha un prezzo di listino già molto buono: 64,99 euro. Per tutta la durata del Black Friday, però, costerà molto meno: solo 38,99 euro (-26 euro, -40%). E’ il momento buono per comprarla.

Amazon Fire TV Stick 4K Max – Chiavetta streaming HDMI 4K – Modello 2021