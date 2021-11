Il Black Friday 2021 è iniziato: le migliori offerte del momento

Il Black Friday 2021 su Amazon è iniziato. Con una settimana di anticipo rispetto alla data ufficiale (26 novembre) sono già partite migliaia di offerte sugli oggetti più disparati, dall’abbigliamento fino ai prodotti per gli animali. In questo articolo raccoglieremo per voi le migliori offerte e i migliori prodotti di tecnologia che potrete trovare in offerta fin dalla mezzanotte del 19 novembre. Saranno 10 giorni di vere offerte che termineranno con il consueto Cyber Monday del 29 novembre. Per i prodotti Amazon le offerte sono partite con un giorno di anticipo, con sconti per ogni tipo di dispositivo, dagli smart speaker fino alle telecamere di videosorveglianza. Dagli smartphone, alle fotocamere fino ad arrivare agli smartwatch e fitness tracker, ecco le migliori offerte tech del Black Friday 2021.

Black Friday 2021: i migliori smartphone in offerta

Tra i prodotti più ricercati tra quelli in offerta ci sono sicuramente gli smartphone. E non mancano i cellulari in offerta in questo Black Friday. Ci sono smartphone di tutti i tipi e di tutti i prezzi, dai più economici ai più costosi.

Il cellulare in offerta con lo sconto maggiore è il Moto G100, in offerta a 389,90€, il 35% in meno rispetto al prezzo di listino. Si tratta di uno smartphone dalle ottime prestazioni che monta il processore Snapdragon 870, 8GB di RAM e una batteria da 5000mAh.

Moto G100 8/128GB

Per chi vuole spendere un po’ di meno c’è un’ottima offerta sul Poco X3 Pro, un medio di gamma che garantisce buone prestazioni e che ha una batteria che dura fino a due giorni. È in offerta a 199,90€, con uno sconto del 33% sul prezzo di listino.

Poco X3 Pro 8GB-256GB

Interessanti anche le offerte sugli smartphone OnePlus. Troviamo in offerta sia cellulari medio di gamma come il OnePus NORD sia dispositivi top come il OnePlus 9 Pro. Il prezzo varia da un minimo di 299€ fino a un massimo di 799€.

OnePlus NORD 8-128GB

OnePlus NORD 12-256GB

OnePlus 9

OnePlus 9 Pro

Black Friday 2021: i migliori smartwatch e fitness tracker in offerta

Tanti i dispositivi in offerta anche per gli sportivi e gli amanti del fitness: tra smartwatch e fitness c’è solo l’imbarazzo della scelta.

Il fitness tracker Xiaomi Mi Band 5 è tra i wearable con lo sconto più alto: in offerta a 19,99€, il 27% in meno rispetto al prezzo di listino. Ha tutte le funzionalità utili a uno sportivo.

Xiaomi Mi Band 5

Per chi fa attività in modo agonistico ci sono tanti smartwatch della Garmin, con prezzi che variano tra i 100 e 300 euro.

Garmin Forerunner 45

Garmin Forerunner 245

Garmin Fenix 6

Black Friday 2021: i migliori smart TV in offerta

Non possono certo mancare gli smart TV tra i prodotti in offerta in questo Black Friday 2021. Sconti interessanti sono stati lanciati già durante le scorse settimane e molti televisori sono stati riproposti anche oggi.

Se cercate uno smart TV grande con uno schermo OLED, questo Hisense 75" QLED 4K 2021 75A78GQ è quello che fa per voi. Solo per il Balck Friday 2021 è in sconto del 25%: si risparmiano 350 euro sul prezzo di listino.

Hisense 75

Lo smart TV QLED di Hisense è disponibile in offerta anche nella versione più piccola da 55".

Hisense 55

Se, invece, volete uno smart TV lowcost dal buon rapporto qualità-prezzo, può fare al caso vostro il TCL TV 43P616, in offerta a 299,99€, con uno sconto del 19% sul prezzo di listino.

TCL TV 43P616

Black Friday 2021: le migliori offerte sui PC e sull’elettronica

Monitor, mouse, tastiere, accessori per il gaming e computer portatili: se siete alla ricerca di uno di questi dispositivi per aggiornare la vostra postazione, questo è il momento adatto.

Con uno sconto sempre del 52% è disponibile il mouse Logitech G305 LIGHTSPEED pensato sempre per il gaming, ma che può essere utilizzato anche nella vita di tutti i giorni. Il prezzo è di 29,99€.

Logitech G305 LIGHTSPEED

In offerta anche un PC pensato appositamente per la scuola e per lezioni con la didattica a distanza. Stiamo parlando del Lenovo IdeaPad Duet Chromebook 2-in-1, in offerta a 244€ con uno sconto del 30% sul prezzo di listino.

Lenovo IdeaPad Duet Chromebook 2-in-1

Di fascia nettamente superiore l’Acer Swift X con processore AMD, 8GB di RAM e SSD da 512GB. Per il Black Friday 2021 è in offerta a un prezzo di 849€, con uno sconto di 250€ sul prezzo di listino.

Acer Swift X

Black Friday 2021: le migliori cuffie in sconto

Tra gli auricolari bluetooth con lo sconto più alto durante il Black Friday troviamo le JBL TUNE 125TWS, in offerta a 49,99€, ben 51€ in meno rispetto al prezzo di listino (-51%).

JBL TUNE 125TWS

Se invece delle cuffie in-ear siete alla ricerca di un modello on-ear, vi segnaliamo le Jabra Elite 45h, anche loro con uno sconto del 50% e anche loro disponibili a 49,99€.

Come restare sempre aggiornati sulle migliori offerte del Black Friday 2021

