I migliori smartphone in offerta al Black Friday

Tra i dispositivi più ricercati e acquistati durante il Black Friday ci sono sicuramente gli smartphone. In molti aspettano questo giorno (in realtà quest’anno sono ben dieci i giorni dedicati alle offerte) per acquistare il loro smartphone dei sogni in offerta. Per il 2021 Amazon ha riservato grosse sorprese: sono veramente tanti i cellulari in sconto e coprono tutte le fasce di prezzo: si parte da poco più di 100 euro fino ad arrivare quasi a mille.

Troviamo entry-level come il Realme 8i, medi di gamma che puntano tutto sulla batteria come il Samsung Galaxy M32, top di gamma come lo Xiaomi 11t e infine smartphone premium come il Samsung Galaxy S21. Proprio quest’ultimo modello è tra i più ricercati e venduti su Amazon negli ultimi giorni, grazie allo sconto di oltre il 30% rispetto al prezzo di listino. In questo articolo aiuteremo a orientarvi tra le decine di offerte Amazon sugli smartphone, dividendo i dispositivi per fascia di prezzo.

Vi ricordiamo, inoltre, che potete trovare tutte le migliori offerte del Black Friday 2021 sul nostro canale Telegram, al quale potete iscrivervi gratuitamente per restare aggiornati in tempo reale.

Black Friday 2021: gli smartphone in offerta tra 100 e 199 euro

Troviamo offerte molto interessanti in questa fascia di prezzo, dove solitamente sono disponibili solamente entry-level. Per chi vuole spendere poco c’è in offerta a 129€ (19% di sconto rispetto al prezzo di listino) il Galaxy A03s. Dispositivo con un’ottima batteria (5000mAh) e uno schermo piuttosto ampio. Lo si può acquistare anche in 5 rate a tasso zero (25,80€ ogni rata).

Spendendo un po’ di più, ma restando sempre sotto la soglia dei 200 euro, sono disponibili alcuni modelli leggermente più performanti e che permettono di scattare anche delle belle foto. A 149€ con il 25% di sconto troviamo il Realme 8i (acquistabile sempre con 5 rate a tasso zero), mentre a 179€ è disponibile lo Xiaomi Redmi Note 10S con ben 6GB di RAM e 64GB di memoria interna.

Black Friday 2021: gli smartphone in offerta tra 200 e 449 euro

Se il budget a disposizione permette di fare un investimento più alto, la fascia 200-499 euro regala sempre grandi offerte durante il Black Friday. A cominciare dal battery-phone Samsung Galaxy M32 che con la sua batteria extra-large garantisce almeno due giorni di autonomia. È in offerta a 239€, il 20% in meno rispetto al suo prezzo di listino. Disponibile sempre l’opzione di pagamento in 5 rate a tasso zero.

Allo stesso prezzo si può trovare un altro smartphone interessante: il vivo Y72. A bordo abbiamo 8GB di RAM, 128GB di memoria interna e una fotocamera principale da 64 Megapixel. È sicuramente uno smartphone dal buon rapporto qualità-prezzo.

Sulla soglia dei 300 euro ci sono in offerta al Black Friday degli smartphone di grande valore e che garantiscono prestazioni ottime. A 299,90€ è in promozione lo Xiaomi 11 Lite Ne, smartphone con a bordo il chipset Snapdragon 778G e con una tripla fotocamera posteriore. Lo sconto rispetto al prezzo di listino è del 25% e c’è sempre la possibilità di acquistarlo in 5 rate a tasso zero. Allo stesso prezzo e con lo stesso sconto c’è in offerta per il Black Friday il Poco F3. Rispetto allo Xiaomi ha un processore leggermente più potente, ma un comparto fotografico peggiore.

Pagando poco di più si può acquistare il OnePlus Nord, smartphone con processore Snapdragon 750 e con a supporto 12GB di RAM e 256GB di memoria interna. Con la ricarica superveloce lo smartphone si ricarica in poco meno di un’ora.

Black Friday 2021: gli smartphone in offerta che costano più di 450 euro

Superando i 450 euro si entra di diritto nella fascia dei top/premium di gamma. E anche qui non mancano offerte imperdibili. A cominciare dallo Xiaomi 11T in offerta a 499,90€, con uno sconto del 17% rispetto al prezzo di listino. A bordo abbiamo tra i migliori componenti disponibili sul mercato: SoC Dimensity 1200 – Ultra, una fotocamera da 108 Megapixel e una batteria da 5000mAh.

Salendo ulteriormente di livello si arriva alla fascia degli smartphone premium. Tra gli smartphone in offerta con lo sconto maggiore c’è il Galaxy S21+ disponibile a un prezzo di 729€, il 32% in meno rispetto a quello di lancio. Con un prezzo molto simile troviamo il OnePlus 9 Pro che monta una fotocamera Hasselblad.

Come ultima offerta vi segnaliamo il Galaxy Z Flip 3, uno degli smartphone pieghevoli dell’azienda sud – coreana. Per il Black Friday è in offerta il modello con una memoria interna da 256GB. Il prezzo è di 949€, scontato del 17%. Su Amazon si tratta del prezzo più basso di sempre.

Tra le offerte del Black Friday che riguardano gli accessori smartphone vi proponiamo anche una scheda microSD, fondamentale per aumentare la memoria a disposizione. Con un super sconto del 72% è disponibile su Amazon la scheda microSD SanDisk Extreme Pro da 256 GB. Il prezzo è di 38,99€.