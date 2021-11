Il Black Friday è arrivato: tutti i prodotti Amazon in offerta

Quest’anno il Black Friday arriva in anticipo: migliaia di prodotti saranno in offerta fin dal 19 novembre e lo resteranno fino al 29, quando ci sarà il Cyber Monday (per restare sempre aggiornati sulle offerte vi consigliamo di iscrivervi gratuitamente al nostro canale Telegram dedicato alle offerte). Amazon però ha già lanciato le offerte sui suoi prodotti: fin da oggi 18 novembre potete trovare sulla piattaforma di e-commerce decine di prodotti a marchio Amazon in forte sconto.

Videocamere per la sicurezza, chiavette per lo smart TV, router mesh, lettori e-book, smart speaker: c’è solo l’imbarazzo della scelta. I dispositivi Amazon sono in promozione al loro minimo storico o al prezzo più basso di sempre degli ultimi mesi, con sconti che arrivano anche al 40%. Un’opportunità da cogliere al volo. Di seguito troverete tutti i prodotti Amazon in offerta: gli sconti termineranno il 29 novembre.

Qui sono disponibili tutti i prodotti Amazon in offerta

Fire TV: tutti i modelli in offerta per il Black Friday

Tornano in offerta i Fire Tv di Amazon, i dispositivi con Alexa che trasformano ogni televisore in uno smart TV. Per il Black Friday sono in sconto tutti i modelli: dalla versione Lite più economica fino al Fire TV 4K Max. I dispositivi sono tutti affidabili, la scelta si deve basare sulle proprie necessità.

Fire Tv Stick Lite

Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa

Fire TV Stick 4K

Fire TV Stick 4K Max

Fire TV Cube

Kindle in offerta per il Black Friday

Non poteva di certo mancare il Kindle in offerta durante il Black Friady. Amazon ha scelto di mettere in promozione il modello base, il Kindle con schermo da 6" e con luce frontale. Si tratta della versione con pubblicità: quando il lettore di e-book sarà in standby sullo schermo appariranno delle pubblicità. Per gli amanti dei libri è possibile anche sottoscrivere un abbonamento ad Amazon Kindle Unlimited per avere a disposizione migliaia di libri e riviste in italiano.

Kindle

Amazon Echo in offerta per il Black Friday

Anche tra gli smart speaker troviamo offerte interessanti. Dall’Echo Dot di terza generazione fino all’Echo Show 8 di seconda generazione, tutti sono in promozioni con sconti che arrivano fino al 60%. Per chi vuole trasformare la propria abitazione in una smart home, acquistare uno smart speaker è il primo passo da fare.

Echo Dot (terza generazione)

Echo Dot (4ª generazione)

Echo (4ª generazione)

Echo Show 5 (2ª generazione, modello 2021)

Echo Show 8 (1ª generazione, modello 2019)

Echo Show 8 (2ª generazione, modello 2021)

Echo Auto

Videocamere di sicurezza Blink in offerta per il Black Friday

Disponibili in offerta da alcuni giorni anche le videocamere di sicurezza Blink, altro marchio di casa Amazon. Se siete alla ricerca di una telecamera smart che si controlla anche da remoto con lo smartphone, questa è l’occasione migliore.

Blink Mini

Blink Outdoor

Blink Indoor

Per restare aggiornati in tempo reale su tutte le offerte del Black Friday, clicca qui e iscriviti al nostro canale Telegram.