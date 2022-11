Apple Watch 7: lo sconto Black Friday è da perdere la testa

Apple Watch 7 non ha bisogno di presentazioni: è uno degli smartwatch di punta dell’azienda di Cupertino e anche uno dei più desiderati dagli appassionati dei prodotti Apple: sebbene appartenga a una serie presentata nel 2021 non è molto diverso dal più recente Apple Watch 8.

Purtroppo mantiene ancora un prezzo elevato, anche al di fuori dei canali ufficiali di Apple. Per fortuna, però, attualmente è in fortissimo sconto su Amazon, dove è in corso la Black Week in vista del Black Friday del 25 novembre. Chi da tempo desidera un Apple Watch di fasca alta, quindi, ha trovato l’offerta giusta.

Apple Watch Series 7 – Cassa acciaio dorato 45 mm – Versione GPS+Cellular

Apple Watch Series 7: caratteristiche tecniche

Apple Watch Series 7 ha un display OLED Retina always-on, con un design praticamente identico a quello del Series 6, ma con un vetro molto più resistente. La cassa in acciaio misura 41 o 45 millimetri e l’orologio è disponibile in due versioni: solo GPS o GPS+Cellular, cioè con la eSIM per la connessione autonoma a Internet, senza bisogno di un cellulare connesso via Bluetooth.

Il cuore di Apple Watch 7 è formato da tre chip: l’S7, il W3 e l’U1. Il primo è il chip di gestione vero e proprio, il secondo gestisce le connessioni e il terzo la sola connessione UWB, cioè Ultra Wide Band. La connessione UWB serve per localizzare in modo preciso un dispositivo che abbiamo smarrito.

I sensori integrati possono rilevare il battito cardiaco e fare un elettrocardiogramma (ECG) in qualunque momento, oltre che inviare notifiche in caso di aritmie. Non manca il pulsossimetro, cioè il sensore per misurare la concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2), né il monitoraggio delle fasi del sonno e del livello di stress.

Le capacità di monitoraggio del fitness includono centinaia di attività sportive, non solo quelle più praticate come corsa, ciclismo, nuoto, ma anche il Tai-Chi, lo yoga o il ballo. Sottoscrivendo un abbonamento ad Apple Fitness+, poi, grazie ad Apple Watch 7 ci si può tenere allenati in modo ottimale anche da casa, grazie ai corsi online.

La batteria di Apple Watch 7 ha una autonomia dichiarata di 18 ore.

Apple Watch Series 7: l’offerta Black Friday

Apple Watch Series 7, in ersione GPS+Cellular, costa 789 euro. Non è decisamente un prezzo per tutti, ma è il classico prezzo Apple: ottimi prodotti, ma si pagano. Grazie all’offerta in corso su Amazon, in occasione della settimana del Black Friday, è possibile però comprare Apple Watch 7 a soli 599 euro (-24%,-190 euro).