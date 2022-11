Black Friday 2022: le migliori offerte di Samsung

Su Amazon è ufficialmente iniziata la settimana del Black Friday, detta anche Black Week, e già migliaia di prodotti sono in sconto anche in Italia. In tantissimi, come ogni anno, si stanno chiedendo se è meglio comprare subito o attendere che i prezzi scendano ancora un po’. Difficile rispondere, ma quel che è certo è che alcuni marchi di elettronica stanno già praticando sconti massicci su prodotti di punta. Come Samsung, che sta scontando prodotti in quasi tutte le categorie. Ecco alcuni affari che potrebbero interessarvi di più.

Scopri tutti i prodotti Samsung in offerta su Amazon per la Black Week

Smart TV Samsung: l’offerta Black Friday

La Smart TV Samsung Q60B è un ottimo televisore entry level di alta qualità, un modello da 65 pollici, con pannello 4K in tecnologia LED-LCD e frequenza di aggiornamento di 60 Hz.

Grazie alla tecnologia Quantum Dot, alla retroilluminazione dual LED e alla compatibilità con l’HDR, questo televisore offre una elevata qualità di immagine per l’uso quotidiano, dal telegiornale ai film, passando per sport e serie TV.

Discreto anche il sonoro, non potentissimo ma gestito tramite la tecnologia Object Tracking Sound Lite che simula l’audio tridimensionale facendoci sembrare che il suono segue gli oggetti in movimento sullo schermo.

Il sistema operativo è il solito Tizen OS di Samsung, per il quale esistono tutte le app più famose per lo streaming da Netflix a Prime Video, passando per Disney+, RaiPlay e molte altre. I contenuti vengono aggregati dall’interfaccia utente Samsung Smart Hub, mentre con il servizio Samsung TV Plus si accede a decine di canali gratuiti in streaming.

Il prezzo di listino della Smart TV Q60B da 65 pollici è di 1.449 euro, ma in occasione del Black Friday questo modello è in fortissimo sconto: 879 euro (-39%, -570 euro).

Samsung Q60B – Smart TV da 65 pollici – Risoluzione 4K

Soundbar Samsung: l’offerta Black Friday

La Soundbar Samsung HW-Q60B/ZF è un modello 3.1, quindi con subwoofer separato e canale dedicato ai dialoghi: ottimo per la visione di film e serie TV. C’è anche la compatibilità con il Dolby Atmos, che se sfruttata aumenta la sensazione di tridimensionalità e spazialità dell’audio, anche se questo impianto non ha gli speaker posteriori.

La potenza totale è pari a 340W, per la precisione 180W dalla soundbar e 160W dal subwoofer wireless. E’ possibile collegare questa soudbar Samsung alle TV tramite il Bluetooth o le due porte HDMI ARC.

Il prezzo di listino della soundbar Samsung HW-Q60B/ZF è di 369,04 euro, ma in occarione del Black Friday scende a 249 euro (-33%, -120,04 euro).

Samsung Soundbar HW-Q60B/ZF – Configurazione 3.1 canali con subwoofer Wireless – Potenza 340W

Galaxy S22 Ultra: l’offerta Black Friday

Lo smartphone top di gamma Samsung Galaxy S22 Ultra non ha bisogno di presentazioni: è uno dei migliori modelli Android di quest’anno, specialmente per quanto riguarda il comparto fotografico: una sensore principale da 108 MP con OIS (stabilizzatore ottico), uno zoom ottico periscopico 10x da 10 MP con OIS, uno zoom ottico 3X 10 MP con OIS e un sensore ultra grandangolare da 12 MP. La fotocamera anteriore è da 40 MP.

Il display è di tipo AMOLED e misura 6,8 pollici, ha la frequenza di aggiornamento di 120Hz e una luminosità di picco elevatissima: 1.750 nit. Lateralmente si trova la custodia per il pennino S Pen, incluso nel prezzo. La batteria ha una capacità di 5.000 mAh e la ricarica da 45W, ricarica wireless da 15W e reverse charge da 4.5W.

Il prezzo di listino del Samsung Galaxy S22 Ultra versione europea (quindi con chip Exynos 2200), da 8/128 GB è di 1.279 euro ma grazie all’offerta per il Black Friday è possibile acquistarlo a 869,90 euro (-32%, -410 euro).

Samsung Galaxy S22 Ultra – Processore Exynos 2200 – Versione 8/128 GB

Scopri tutti i prodotti Samsung in offerta su Amazon per la Black Week

Galaxy Tab S8 Ultra: l’offerta Black Friday

Samsung Galaxy S8 Ultra è uno dei dispositivi più recenti della casa sudcoreana, il suo tablet di punta basato sul processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 abbinato a 12/256 GB di memoria. Un quantitativo davvero notevole per un tablet, che insieme al chip e al pennino S Pen incluso ci fa capire che Samsung Galaxy S8 Ultra è destinato ai professionisti della grafica, del video e dei contenuti multimediali.

Il display, non per nulla, è un Super AMOLED da ben 14,6 pollici con frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Sul retro sono state collocate due fotocamere, un sensore da 13 MP e un sensore ultra grandangolare da 6 MP. Anche le fotocamere anteriori sono due, entrambe da 12 MP.

Ottima la capacità della batteria da 11.200 mAh, con ricarica da 45W, assolutamente necessaria per tenere acceso a lungo un tablet così potente e con un display così luminoso.

Il prezzo di listino di questo tablet, in versione 12/256 GB e con la connessione WiFi, è di 1.299 euro, ma per tutta la settimana del Black Friday sarà possibile acquistare Samsung Galaxy Tab S8 Ultra a 958 euro (-26%, -341 euro).

Samsung Galaxy Tab S8 – Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 – Versione WiFi da 12/256 GB

Samsung Galaxy Buds Live: l’offerta Black Friday

Gli auricolari True Wireless Samsung Galaxy Buds Live, dalla forma a fagiolo, si poggiano sulla parte anteriore del padiglione auricolare e dunque non entrano nell’orecchio. Non si tratta, quindi, dei classici auricolari in-ear che isolano l’orecchio dall’esterno, ma sono comunque dotati di ANC, la cancellazione attiva del rumore.

Tra i tanti prodotti Samsung in offerta per la Black Week su Amazon questi auricolari sono probabilmente quelli con lo sconto maggiore: il loro prezzo di listino è di 169 euro, ma scende ora a 61,72 euro (-63%, – 107,28 euro).

Samsung Galaxy Buds Live – Auricolari True Wireless – Autonomia 21 ore

Scopri tutti i prodotti Samsung in offerta su Amazon per la Black Week