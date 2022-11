OnePlus 10 Pro 5G: prezzo folle con l'offerta Black Friday su Amazon

I migliori telefoni top di gamma, è noto, hanno anche prezzi da capogiro, soprattutto se dispongono di fotocamere di alto livello. OnePlus 10 Pro 5G è un esempio: è uno smartphone top di gamma con calibrazione delle fotocamere Hasselblad, giunto in Italia lo scorso marzo con un prezzo di listino decisamente "premium", che molti hanno desiderato per mesi senza poterlo acquistare. Adesso, però, c’è l’occasione giusta per falo: gli sconti per il Black Friday di Amazon.

OnePlus 10 Pro 5G – Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 – Versione 12/256 GB

OnePlus 10 Pro 5G: caratteristiche tecniche

Il processore scelto per il OnePlus 10 Pro 5G è il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, ed è affiancato da 12 GB di RAM e 256 GB di storage.

Il display è di tipo AMOLED LTPO2, misura 6,7 pollici, ha la risoluzione QHD+ e una frequenza di aggiornamento variabile fino a 120 Hz, con picco di luminosità da 1.300 nit.

Anche il gruppo di sensori fotografici è da vero top di gamma: una fotocamera principale Sony IMX789 da 48 megapixel dotata di OIS (lo stabilizzatore ottico), una fotocamera ultra grandangolare Samsung JN1 da 50 megapixel e una fotocamera da 8 megapixel con zoom ottico 3,3x e stabilizzatore OIS. Il tutto con calibrazione del colore in collaborazione con Hasselblad. Per la fotocamera anteriore, invece, OnePlus ha scelto un sensore Sony IMX615 da 32 megapixel.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh e la ricarica rapida da 80W e ricarica wireless da 50W. Completa la dotazione tecnica la certificazione IP68, la più efficace contro polvere e acqua.

OnePlus 10 Pro 5G: l’offerta Black Friday

OnePlus 10 Pro 5G è uno smartphone che ha un prezzo di listino di 999 euro, ma su Amazon parte spesso da 901,99 euro. In occasione del Black Friday, però, lo possiamo pagare ancora meno: 799 euro (-11%,-102,99 euro).

