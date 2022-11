OnePlus 10T 5G: con il Black Friday crolla il prezzo su Amazon

La settimana del Black Friday continua a offrire incredibili possibilità di risparmio anche su prodotti di alta gamma, dei veri e propri smartphone top che hanno dominato il mercato premium del 2022 diventando oggetto dei desideri di moltissimi appassionati di tecnologia. Uno di questi è certamente OnePlus 10T 5G, basato sul miglior chip di Qualcomm e su altre componenti di livello alto e altissimo.

Alto come il prezzo di questo gioiellino, che adesso diventa un best buy da comprare subito grazie all’offerta in corso su Amazon: lo sconto sfiora i 150 euro, veramente da non perdere.

OnePlus 10T 5G – Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 – Versione 8/128 GB – Colore Jade Green (verde chiaro)

OnePlus 10T 5G: caratteristiche tecniche

Il chip scelto per lo smartphone OnePlus 10T 5G è il Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, l’ultimo SoC top di gamma disponibile (al netto dell’8 Gen 2, che ancora dobbiamo vedere all’0pera), mentre la memoria RAM è da 8 GB di RAM, con 128 GB di spazio di archiviazione.

Il display di tipo AMOLED FHD+ misura 6,7 pollici, ha una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e il lettore per le impronte digitali è stato posto sotto lo schermo. OnePlus 10T 5G è in grado di riprodurre i contenuti in formato HDR10+.

Sul retro il modulo delle fotocamere ospita tre sensori: il principale è il Sony IMX766 da 50 MP con stabilizzatore ottico (OIS), il secondo è un sensore da 8 MP ultra grandangolare e l’ultimo è per la macro da 2 MP. La fotocamera anteriore è da 16 MP.

La batteria ha una capacità di 4.800 mAh e la ricarica SuperVooc da 150W la porta da 0 a 100% in soli 19 minuti, senza rovinarla grazie alla tecnologia di protezione Battery Health Engine.

Il design del OnePlus 10T 5G, infine, è inconfondibile grazie alle finiture eleganti e alla disponibilità di due colori ben riconoscibili: il Moonstone Black (nero) e un originale Jade Green (verde chiaro).

OnePlus 10T 5G: l’offerta Black Friday

Il prezzo di OnePlus 10T 5G è di 719 euro, buono rispetto ai concorrenti diretti. Grazie all’offerta in corso su Amazon in occasione del Black Friday, questo smartphone è ancora più conveniente perché il prezzo scende a 579 euro (-19%, -140 euro): chi ha la possibilità farebbe benissimo ad acquistarlo grazie a questo incredibile sconto, poiché non è detto che si ripresenti una seconda occasione per farlo.

