OnePlus Nord 2T 5G: con lo sconto Black Friday è un best buy

I migliori telefoni di fascia media 2022 difficilmente costano meno di 400 euro, perché quest’anno i prezzi sono saliti parecchio. Tuttavia, è anche migliorata la dotazione tecnica con fotocamere sempre migliori e, in alcuni casi, anche una ricarica molto più veloce che in passato. OnePlus Nord 2T 5G è un esempio di questa tendenza: buone fotocamere, buon display, un processore molto valido e una ricarica parecchio più veloce di quella di molti top di gamma. Il prezzo non è bassissimo, ma grazie all’offerta Black Friday in corso su Amazon è assolutamente centrato: oggi OnePlus Nord 2T è senza dubbio un best buy nella sua categoria..

OnePlus Nord 2T 5G – MediaTek Dimensity 1300 – Versione 8/128 GB – Grey shadow (grigio antracite)

OnePlus Nord 2T 5G – MediaTek Dimensity 1300 – Versione 8/128 GB – Jade fog (verde salvia)

OnePlus Nord 2T 5G: caratteristiche tecniche

Con il OnePlus Nord 2T 5G ha debuttato anche il processore MediaTek Dimensity 1300 abbinato, nel caso di questa offerta, a 8 GB di RAM e 128 GB di storage per foto, video e app.

Il display è un AMOLED con risoluzione FHD+, misura 6,43 pollici, supporta l’HDR10+, ha la frequenza di aggiornamento di 90 Hz e sotto il pannello è collocato anche il lettore per le impronte digitali.

Il gruppo di tre fotocamere poste sul retro del telefono assicura scatti e video di buona qualità grazie al sensore principale, un Sony IMX766 da 50 MP con OIS (lo stabilizzatore ottico), un sensore da 8 MP ultra grandangolare e un sensore di profondità da 2 MP. Completa il comparto fotografico il sensore anteriore Sony IMX615 da 32 MP per scattare ottimi selfie.

La batteria ha una capacità di 4.500 mAh e una ricarica rapida SuperVOOC da 80W decisamente sopra la media del segmento di mercato.

OnePlus Nord 2T 5G: l’offerta Black Friday

OnePlus Nord 2T 5G è sul mercato italiano dallo scorso giugno, ad un prezzo di listino di 409 euro. In occasione del Black Friday Amazon, però, possiamo comprarlo a 319 euro (-22%, -90 euro) nel colore Grey shadow (grigio antracite), mentre la versione Jade Fog (verde salvia) costa 329 euro (-20%,-80 euro).

OnePlus Nord 2T 5G – MediaTek Dimensity 1300 – Versione 8/128 GB – Grey shadow (grigio antracite)

OnePlus Nord 2T 5G – MediaTek Dimensity 1300 – Versione 8/128 GB – Jade fog (verde salvia)