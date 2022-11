Oppo Reno7: crolla il prezzo con l'offerta Amazon per il Black Friday

Il segmento dei telefoni di fascia media è quello in cui cercare l’affare durante la Black Week, la settimana di sconti su Amazon in vista del Black Friday del 25 novembre. Tantissimi i modelli a disposizione, tutti con un rapporto qualità-prezzo ottimo visto che i produttori se la giocano sul singolo euro.

Quando scatta l’offerta, quindi, deve scattare anche l’acquisto: è il caso di Oppo Reno7, smartphone di fascia media che in questi giorni si può comprare con un taglio del prezzo di un terzo. Questo modello ha la connessione 4G, ma a questo prezzo è un limite che si può senza dubbio accettare.

Oppo Reno7 – Qualcomm Snapdragon 680 4G – Versione 8/128 GB – Sunset Orange (arancione)

Oppo Reno7 – Qualcomm Snapdragon 680 4G – Versione 8/128 GB – Black (nero)

Oppo Reno7: caratteristiche tecniche

Oppo Reno7 è dotato di un chip Qualcomm Snapdragon 680 4G, 8 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione espandibile fino a 1 TB con scheda microSD.

Il display misura 6,43 pollici, è di tipo AMOLED, ha una frequenza di aggiornamento di 90 Hz e 800 nit di luminosità. Il lettore per le impronte digitali è posto sotto il pannello.

Sul retro sono state collocate tre fotocamere: un sensore principale da 64 MP e una coppia di sensori da 2 MP per micro e profondità. La fotocamera anteriore è l’ottimo sensore Sony IMX709 da 32 MP.

C’è la presa per il jack da 3,5 mm per sentire la musica con le cuffiette a filo, e l’NFC per i pagamenti contactless con il POS e lettura dei chip delle carte elettroniche. La batteria ha una capacità di 4.500 mAh con ricarica da 33W e ricarica inversa da 5W.

Oppo Reno7: l’offerta Black Friday

Oppo Reno7 ha un prezzo di listino di 329 euro, ma grazie all’offerta in corso su Amazon in occasione della Black Week è possibile acquistarlo scontato a 217,99 euro (-34%,-112 euro), scegliendo tra i colori Sunset Orange (arancione) in simil-pelle o Black (nero).

