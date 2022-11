Smart TV LG OLED Serie C2 a metà prezzo? E' il Black Friday su Amazon

Una Smart TV OLED un buon processore, un buon audio, prodotta da un’azienda come LG ha un prezzo considerevole e giustificato dall’ottima qualità dei componenti e dalla tecnologia: la qualità si paga, soprattutto quando si ha a che fare con una Smart TV di ultimissima generazione, come la LG OLED48C26LB.

Ma ci sono momenti in cui anche la qualità è a prezzo abbordabile, soprattutto in occasione degli sconti Black Friday in corso su Amazon che propone la nuova Smart TV LG OLED Serie C2 da 48 pollici quasi a metà prezzo. Un affar veramente da non perdere.

Smart TV LG OLED48C26LB – Diagonale 48 pollici

La Smart TV LG OLED48C26LB: caratteristiche tecniche

La Smart TV LG OLED48C26LB è un piccolo gioiello: ha il meglio della tecnologia OLED di LG, ma nel formato minore da 48 pollici. Che poi, a guardare il salotto medio degli italiani, non sono neanche così pochi.

Lo schermo ha risoluzione 4K (formato classico 16:9) e refresh di 120 Hz, profondità di colore di 10 bit ed è un OLED evo, cioè quelli di qualità superiore prodotti da LG. Non manca la compatibilità con il formato HDR né quella con il Dolby Vision IQ, e ci sono ben 9 pre-set di colore già ottimizzati: Vivid, Standard, Eco, Cinema, Football, Game, Filmmaker, Expert e Expert Dark Room.

Il processore usato sulla Smart TV LG OLED48C26LB è l’Alpha 9 Gen 5, l’ultimo realizzato da LG, e viene usato per l’upscaling in 4K delle immagini a risoluzione inferiore e per il calcolo degli algoritmi di miglioramento della qualità.

Il comparto audio è un impianto 2.2, con due speaker stereo più due upfiring per il Dolby Atmos, da 10W ciascuno per una potenza totale di 40W.

Il sistema operativo è l’apprezzato LG webOS, per il quale sono disponibili tutte le app di streaming e gli assistenti vocali Amazon Alexa e Google Assistant.

Ricca la dotazione di porte e connessioni: sono disponibili 4 HDMI, 3 USB, 1 porta LAN, il WiFi 5 e il Bluetooth 5.0.

LG OLED C2 Evo 48 pollici: l’offerta Black Friday

La Smart TV LG OLED48C24LA Evo è dotata di caratteristiche tecniche di ultimissima generazione e per questo ha un prezzo di listino molto elevato: 1.699,99 euro. Grazie all’offerta Amazon in corso per il Black Friday, però, è possibile acquistarla da venditore terzo (che cura anche la spedizione) a 939 euro (-45%, -759,01 euro).

