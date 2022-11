Black Friday Amazon 2022: le migliori offerte di oggi

La Settimana del Black Friday di Amazon è ufficialmente iniziata e da oggi (18 novembre) troviamo migliaia di prodotti in super offerta. Come oramai ci ha abituato il sito di e-commerce, il Black Friday comincia con largo anticipo (quest’anno con ben una settimana) e per dieci giorni (fino al 28 novembre) ci accompagnerà con promo esclusive e con offerte lampo da cogliere al volo. Se stavate aspettando questo evento esclusivo per acquistare il regalo di Natale per i vostri amici, parenti, partner o colleghi di lavoro, avete fatto benissimo: ci sono prodotti per tutti i gusti e con sconti che superano anche il 60%.

Dagli smartphone, passando per gli smart TV, fino ad arrivare agli elettrodomestici per la casa (anche termostati smart che permettono di risparmiare elettricità e gas per il riscaldamento domestico, molto utili soprattutto in questo periodo), troviamo veramente di tutto e molto spesso al minimo storico. Altra notizia molto importante riguarda il periodo di reso: Amazon lo ha esteso fino al 31 gennaio 2023 in modo da avere tutto il tempo a disposizione per testarlo oppure per regalarlo a Natale. Inoltre, è possibile anche pagarli a rate a tasso zero.

In questo nostro articolo troverete le migliori offerte divise per prodotti e per fascia di prezzo. Verrà aggiornato in tempo reale anche con le migliori promo lampo che Amazon riserverà ai propri clienti per questo periodo speciale. Se non volete perdervi nemmeno un prodotto in sconto di questo Black Friday Amazon 2022 vi consigliamo di iscrivervi ai nostri gruppi Telegram dedicati alle offerte: basta cliccare ai link presenti qui in basso.

Black Friday Amazon 2022: i migliori smartphone lowcost

Se volete spendere poco per acquistare uno smartphone non c’è momento migliore del Black Friday 2022 di Amazon. Si trovano in offerta tantissimi dispositivi, anche usciti sul mercato da pochissimi mesi. Per chi vuole un dispositivo proprio entry-level troviamo il realme Narzo 50i, per la prima volta sotto i 100€. Altra validissima alternativa è l’Oppo A16, in offerta a poco meno di 130€ grazie allo sconto del 20%. Con lo stesso sconto troviamo anche il Poco M5 (149,90€), smartphone che ha fatto il suo debutto da pochissime settimane.

realme Narzo 50i

Oppo A16

Poco M5

In una fascia leggermente superiore troviamo l’Oppo A76 (157,99€, -36% di sconto) e il realme 9 (in offerta con uno sconto di circa il 20%). A meno di 200€ troviamo anche il Redmi Note 10 Pro, smartphone che assicura sempre ottime prestazioni. Superando di pochissimo la soglia dei 200€ è disponibile l’Oppo Reno 7, che troviamo per il Black Friday al minimo storico con uno sconto incredibile del 33%.

Oppo A76

realme 9

Redmi Note 10 Pro

Oppo Reno 7

Black Friday 2022: I migliori smartphone top di gamma in offerta

Se per Natale volete regalarvi un ottimo smartphone, di certo non mancano le offerte in questo Black Friday 2022 di Amazon. Partiamo con uno degli smartphone più richiesti: il Redmi Note 11 Pro che troviamo in offerta con uno sconto del 31% e al prezzo più basso di sempre. Un’altra super offerta riguarda il Galaxy A33, disponibile con uno sconto vicino al 30%. Per chi è alla ricerca di un po’ più di performance, c’è tutta la famiglia di Xiaomi 12: prestazioni elevatissima e un ottimo comparto fotografico.

Redmi Note 11 Pro

Galaxy A33

Xiaomi 12 Lite

Se il prezzo non è un problema, allora questi sono gli smartphone che fanno per voi. Dal OnePlus 10T al Galaxy Fold 4, ecco una carrellata di dispositivi premium.

OnePlus 10T

Xiaomi 12

OnePlus 10 Pro

Galaxy S22+

Galaxy Z Flip 4

Smart TV: le migliori offerte del Black Friday 2022

Gli smart TV sono uno dei dispositivi più richiesti e cercati in questo Amazon Black Friday 2022. E il sito di e-commerce non si è fatto di certo pregare: troviamo in offerta tantissimi modelli adatti a tutte le tasche e con diagonali di grandezza differente. Per chi vuole spendere poco troviamo alcuni modelli di Nokia, Philips, Xiaomi, LG e Samsung anche a meno di 300-350 euro.

Smart TV Nokia 32 pollici

Philips 43 pollici

LG 43 pollici

Samsung 43 pollici

Xiaomi Fire TV 43 pollici

Non mancano offerte sensazionali anche su smart TV premium. In questo caso troviamo prodotti LG e Samsung in offerta anche con sconti che superano il 40% e che fanno risparmiare quasi 1000€ sul prezzo di listino. E c’è anche la possibilità di pagarli a rate a tasso zero.

LG 65QNED816QA

Samsung TV QE43QN94BATXZ

Philips 65PUS8507

LG OLED55B26LA

I migliori smartwatch in offerta al Black Friday 2022

Non mancano le offerte interessanti nemmeno tra gli orologi smart. Ci sono prodotti adatti a tutte le tasche, sia per chi vuole spendere poco decine di euro, sia per chi è alla ricerca di un dispositivo premium. Tra i prodotti lowcost troviamo la nuovissima Huawei Band 7, disponibile per il Black Friday 2022 al prezzo più basso di sempre (39,90€, 33% di sconto). Stesso discorso per il Huawei Watch Fit, disponibile a meno di 50€.

Huawei Band 7

Huawei Watch Fit

Prezzi e offerte molto interessanti anche i dispositivi Amazfit. Troviamo lo smartwatch indistruttibile Amazfit T-Rex a meno di 80€ e l’Amazfit GTS 3 con uno sconto del 20%.

Amazfit GTS 3

Amazfit T-Rex

Per chi vuole un dispositivo premium, sono disponibili diversi modelli in offerta con sconti interessantissimi e prezzi al minimo storico. Come ad esempio per il Huawei Watch GT Runner che troviamo scontato di ben il 50%. Oppure il Huawei Watch GT 3 (32% di sconto) o il Galaxy Watch 5 Pro (-100€).

Huawei Watch GT Runner

Huawei Watch GT 3

Galaxy Watch 5 Pro

Computer portatili: le migliori offerte del Black Friday Amazon

Se siete alla ricerca di un PC portatile con un ottimo rapporto qualità-prezzo e con uno sconto sostanzioso, il Black Friday di Amazon fa al caso vostro. Troviamo davvero tantissimi modelli in offerta e ne abbiamo selezionati un paio che si caratterizzano per lo sconto e per prezzi al minimo storico. C’è veramente di tutto.

HONOR Magicbook X15 Laptop

Lenovo IdeaPad Duet Chromebook 2-in-1

HUAWEI MateBook D15

Acer Aspire 3

MSI GF63 Thin

Offerte Black Friday 2022: le migliori cuffie Bluetooth

Le cuffie Bluetooth restano come sempre tra i prodotti con gli sconti maggiori durante gli eventi come il Black Friday. E anche quest’anno è così: sono disponibili diversi modelli con sconti che superano anche il 60% e si risparmiano centinaia di euro sul prezzo di listino. Ecco i modelli che abbiamo selezionato per voi.

Samsung Galaxy Buds Live

Samsung Galaxy Buds2

HUAWEI FreeBuds 4i

Black Friday 2022: le migliori friggitrice ad aria

Tra gli elettrodomestici più venduti e desiderati dagli italiani in questo 2022 troviamo sicuramente le friggitrici ad aria. In poco tempo hanno rivoluzionato le nostre abitudini permettendoci di cuocere in pochissimo tempo tante pietanze differenti e soprattutto in modo salutare. Rispetto a una classica friggitrice, si utilizza fino al 90% in meno di olio. Di modelli in offerta in questo Black Friday 2022 se ne trovano tantissimi, anche con sconti molto interessanti e che superano il 40%. Di seguito trovate le friggitrici ad aria che abbiamo scelto per voi.

COSORI Friggitrice ad Aria XXL

Philips Airfryer XL Essential

Moulinex EZ4018 Easy Fry Deluxe

Ariete 4615 Airy Fryer Mini

Aigostar Smart Cube

I migliori aspirapolvere robot in offerta al Black Friday 2022

Quale occasione migliore del Black Friday per acquistare un robot aspirapolvere che ci può aiutare nella vita di tutti i giorni con le faccende domestiche. Tra le tante offerte che troviamo in questa settimana Black Friday Amazon 2022 ce ne sono alcune molto interessanti per i robot aspirapolvere più ricercati, come ad esempio lo Xiaomi Vacuum-Mop 2S che troviamo al minimo storico grazie allo sconto del 37% (lo si paga meno di 200€). Super sconto del 45% per il robot aspirapolvere Ecovacs OZMO T8 Pure, prodotto con caratteristiche e funzionalità top.

Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2S

Ecovacs OZMO T8 Pure

Roomba 692

iRobot Braava Jet m6

ECOVACS DEEBOT N8+

iRobot Roomba i7+

