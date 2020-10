Black Friday Anticipato: Amazon lancia nuovi sconti e offerte

Un nuovo evento di sconti e offerte è stato lanciato da Amazon: il Black Friday in anticipo. Dal 26 ottobre al 19 novembre gli utenti potranno iniziare ad acquistare i regali natalizi usufruendo di spedizioni veloci e gratuite, e con prezzi imperdibili su tante categorie di prodotti tra cui giocattoli, articoli di moda e soprattutto elettronica.

Amazon ha preparato per i suoi clienti un lungo periodo di sconti, iniziato con le offerte del Prime Day 2020 del 13 e 14 ottobre riservate agli utenti abbonati al servizio. Poi l’annuncio della lotteria con in palio Buoni Regalo Amazon fino a 10mila euro per festeggiare i 10 anni dell’e-commerce nell’estrazione del prossimo 23 novembre. Ora, risparmi garantiti per lo shopping natalizio con tanti marchi, noti e meno noti, in offerta tra smartphone, computer, tablet e anche macchine per il caffè, videogame e console, oltre che una vasta gamma di grandi e piccoli elettrodomestici per la casa e la cucina.

Black Friday Anticipato di Amazon: come funziona

La nuova iniziativa di sconti di Amazon prende il nome di Black Friday Anticipato e garantisce agli utenti prezzi imperdibili nel periodo pre-natalizio compreso tra il 26 ottobre e il 19 novembre. Una mossa del colosso di Jeff Bezos che anticipa gli sconti del “vero” Black Friday, che si tiene solitamente nell’ultimo weekend di novembre e si conclude con il Cyber Monday, un lunedì dedicato ai soli acquisti di elettronica e informatica.

Per il 2020 il weekend del Black Friday e Cyber Monday cade tra il 27 e 30 novembre, ma Amazon ha deciso di anticiparlo. L’e-commerce propone migliaia di prodotti in vendita scontati e assicura che la maggior parte degli articoli che verranno spediti a partire dal 26 ottobre e fino al 31 dicembre 2020 godranno della possibilità di reso gratuito fino al 31 gennaio 2021, un termine che va oltre i soliti 30 giorni per restituire un articolo.

Samsung, le migliori offerte del Black Friday Anticipato

Anche durante il Black Friday Anticipato gli utenti troveranno ottime offerte per i prodotti a marchio Samsung:

Samsung Galaxy M51 , smartphone con display da 6.7 pollici e RAM da 6 GB a 369,9 euro invece di 389;

, smartphone con display da 6.7 pollici e RAM da 6 GB a 369,9 euro invece di 389; Samsung Galaxy M11, smartphone con display 6.4 pollici e 3 GB di RAM a 159, 9 euro invece di 169;

smartphone con display 6.4 pollici e 3 GB di RAM a 159, 9 euro invece di 169; Samsung Galaxy M21, smartphone con display da 6.4 pollici e 4 GB di RAM a 209,9 euro invece di 229;

smartphone con display da 6.4 pollici e 4 GB di RAM a 209,9 euro invece di 229; Samsung Galaxy M31, smartphone con display da 6.4 pollici e 6 GB di RAm a 259,9 euro invece di 279,9;

Huawei, le migliori offerte del Black Friday Anticipato

Ecco le migliori offerte per dispositivi Huawei durante il Black Friday Anticipato di Amazon:

Sony, le migliori offerte del Black Friday Anticipato

Tra le tante offerte, anche le migliori fotocamere, speaker e cuffie a marchio Sony saranno a prezzi imperdibili dal 26 ottobre e fino a esaurimento scorte. Eccone alcune:

Sony Alpha 7M2K , kit fotocamera digitale Mirrorless con obiettivo intercambiabile SEL 28-70mm e sensore CMOS Exmor Full-Frame da 24.3 megapixel a 899,99 euro invece di 1007,9;

, kit fotocamera digitale Mirrorless con obiettivo intercambiabile SEL 28-70mm e sensore CMOS Exmor Full-Frame da 24.3 megapixel a 899,99 euro invece di 1007,9; Sony DSC-HX90 , fotocamera digitale compatta Travel con sensore CMOS Exmor R da 18.2 megapixel a 269,9 invece di 345,45;

, fotocamera digitale compatta Travel con sensore CMOS Exmor R da 18.2 megapixel a 269,9 invece di 345,45; Sony Alpha 7K , fotocamera digitale Mirrorless con obiettivo intercambiabile Sel 28-70Mm a 699 euro invece di 861,80;

, fotocamera digitale Mirrorless con obiettivo intercambiabile Sel 28-70Mm a 699 euro invece di 861,80; Sony DSC-WX500 , fotocamera digitale compatta travel con Sensore CMOS Exmor R da 18.2 megapixel a 219,9 invece di 400;

, fotocamera digitale compatta travel con Sensore CMOS Exmor R da 18.2 megapixel a 219,9 invece di 400; Sony DSC-RX100M4, fotocamera digitale compatta premium a 519 euro invece di 547,39;

fotocamera digitale compatta premium a 519 euro invece di 547,39; Sony DSC-RX100 , fotocamera digitale compatta premium con sensore da 1″ a 279 euro invece di 296,99;

, fotocamera digitale compatta premium con sensore da 1″ a 279 euro invece di 296,99; Sony RX100 VI, fotocamera digitale compatta che supporta video 4K HDR e con schermo LCD regolabile a 799,99 euro invece di 876,71;

fotocamera digitale compatta che supporta video 4K HDR e con schermo LCD regolabile a 799,99 euro invece di 876,71; Sony SRS-XB33, speaker bluetooth waterproof con autonomia fino a 24 ore ed effetti luminosi a 99 euro invece di 106;

speaker bluetooth waterproof con autonomia fino a 24 ore ed effetti luminosi a 99 euro invece di 106; Sony Wh-H910N, cuffie wireless over-ear con cancellazione del rumore a 179,99 euro invece di 300.

Epson, le migliori stampanti del Black Friday Anticipato

Per chi lavora da casa, una stampante è sempre necessaria. Ecco allora le migliori stampanti a marchio Epson durante il Black Friday Anticipato:

Epson EcoTank ET-2720 , stampante Inkjet 3-in-1 con display LCD 3.7 cm a 209,99 euro invece di 243,33;

, stampante Inkjet 3-in-1 con display LCD 3.7 cm a 209,99 euro invece di 243,33; Epson EcoTank ET-M1140 , stampante solo USB a risparmio energetico a 154,99 euro invece di 186,61;

, stampante solo USB a risparmio energetico a 154,99 euro invece di 186,61; Epson EcoTank ET-2751, stampante multifunzione 3-in-1 a 296,99 euro invece di 349,99.

Videogame, i migliori titoli del Black Friday Anticipato

Film e serie TV cult: i migliori titoli Universal in offerta

Tante offerte anche per gli appassionati dei titoli Universal che potranno accedere a confatti e dvd a prezzi scontati. Eccone alcune: